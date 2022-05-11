О состоянии пострадавших пассажиров микроавтобуса рассказали врачи

ПАВЛОДАР. 10 МАЯ - Врачи рассказали о состоянии пассажиров, пострадавших в результате опрокидывания микроавтобуса в Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди госпитализированных в областной центр - 16-летний подросток, сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на региональное управление здравоохранения.
Диагноз мальчика 2005 года рождения - острая закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобно-височной области, травматический шок третьей степени и множественные ушибы пальцев левой руки. Вчера он был доставлен в реанимацию горбольницы № 1 Павлодара. Сегодня скорая помощь перевезет его в детскую областную больницу", - уточнили в ведомстве.
Еще одну пострадавшую, 2000 года рождения, доставят из Баянаульской районной больницы в областной центр сегодня. У девушки кроме острой закрытой черепно-мозговой травмы ушиб головного мозга, скальпированная рана теменной области, множественные закрытые переломы правой верхней конечности и травматический шок третьей степени.
В отделении нейрохирургии горбольницы № 1 Павлодара проходит лечение с открытым переломом теменной кости еще один участник ДТП, 36-летний мужчина. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В реанимации этого же лечебного учреждения находится женщина 1986 года рождения. У нее кроме травматического шока перелом и раны затылочной и теменной области. Травматическую ампутацию получили двое пострадавших - 51-летний мужчина потерял 3-й и 4-й пальцы правой стопы, 36-летняя женщина - пятый палец правой кисти", - сообщили в упрздраве.
Еще у троих человек диагностированы ушибы, ссадины, вывих и сотрясение головного мозга.
Напомним, в 20 км от села Баянаул в кювет опрокинулись микроавтобус Volkswagen Crafter и седан Audi 80 Б4. 47-летний водитель седана совершил столкновение с Volkswagen, за рулем которого был 58-летний мужчина.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась девятерым пострадавшим.