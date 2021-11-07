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Очередной инцидент произошел на границе Кыргызстана и Таджикистана

06.11.2021, 16:41 146395
БИШКЕК. 6 НОЯБРЯ - Очередной инцидент произошел на границе Кыргызстана и Таджикистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, инцидент произошел 4 ноября в Лейлекском районе, на участке транзитной автодороги Арка - Борбордук, напротив автозаправочной станции "Бостон", сообщает 24.kg.
 

Военнослужащий ПС ГКНБ КР на своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра автомашину кыргызстанца закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана. Кроме этого, они предприняли неудачную попытку его задержания. Военнослужащий ПС ГКНБ не пострадал, но нанесен ущерб его автомобилю - разбиты стекла", - проинформировали в пресс-службе.

 
В ведомстве отмечают, что по факту произошедшего начато разбирательство. Планируется проведение встречи пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому и Таджикистана по Гачинскому направлениям.
 

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Мужчина погиб из-за хлопка газа в Акмолинской области

07.11.2021, 17:40 14527
Мужчина погиб из-за хлопка газа в Акмолинской области
Фото: Parentingupstream from Pixabay
КОКШЕТАУ. 7 НОЯБРЯ - В поселке Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области из-за хлопка газовоздушной смеси погиб 73-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, трагедия произошла 7 ноября в 11:53, на территории частного жилого дома, где установлено автономное газовое отопление. 
 

При открытии колодца газгольдера произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. На месте происшествия скончался 73-летний хозяин дома", - рассказали в ДЧС.

 
Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиции и скорой помощи.
 
Ранее стало известно, что в Карагандинской области на шахте погибли шестеро человек, пострадали двое. Аким области провел совещание, президент выразил соболезнования
 

Шесть человек погибли на шахте в Карагандинской области

07.11.2021, 11:45 55513
Шесть человек погибли на шахте в Карагандинской области
Фото: Alina Kuptsova from Pixabay
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - Шестеро человек скончались в Карагандинской области при работе в шахте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в Абае на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана.
 

По предварительной информации, всего в шахте находилось 64 работника. В забое 3-К10 - восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется). Производится подъем на поверхность", - сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали.

 
Обстоятельства и причины выясняются.
 
К месту происшествия выехали сотрудники и техники отделения ЦШ ПВАСС и ДЧС Карагандинской области.
 
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.
 
В ликвидации ЧС задействованы силы и средства КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС" (15 работников), ДЧС (три сотрудника и две единицы техники), ФГУ "ЦМК" (три работника и одна единица техники).
 

В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек

06.11.2021, 19:42 125605
В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек
Фото: скриншот из видео
АЛМАТЫ. 6 НОЯБРЯ - В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в городском департаменте полиции, 6 ноября 2021 года, в 12.36, водитель за рулем автобуса марки Yuotong, следуя по улице Толе би в восточном направлении, на пересечении с проспектом Абылай хана, проехав на запрещающий красный сигнал светофора, допустил столкновение с троллейбусом марки Yuong man, который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении.
 

В результате ДТП пассажиры троллейбуса марки Yuong man: 1962, 1974, 1996 годов рождения, пассажиры автобуса марки Yuotong: 1997, 1977 годов рождения, водитель троллейбуса 1966 года рождения и водитель автобуса 1986 года рождения с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждение. Материал находится в производстве УП Алмалинского района", - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

 
Видео с места ДТП появилось в соцсетях.

 

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