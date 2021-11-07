Очередной инцидент произошел на границе Кыргызстана и Таджикистана

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КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - Шестеро человек скончались в Карагандинской области при работе в шахте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел в Абае на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана.

По предварительной информации, всего в шахте находилось 64 работника. В забое 3-К10 - восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется). Производится подъем на поверхность", - сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали.

Обстоятельства и причины выясняются.

К месту происшествия выехали сотрудники и техники отделения ЦШ ПВАСС и ДЧС Карагандинской области.

По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

В ликвидации ЧС задействованы силы и средства КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС" (15 работников), ДЧС (три сотрудника и две единицы техники), ФГУ "ЦМК" (три работника и одна единица техники).