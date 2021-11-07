БИШКЕК. 6 НОЯБРЯ - Очередной инцидент произошел на границе Кыргызстана и Таджикистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, инцидент произошел 4 ноября в Лейлекском районе, на участке транзитной автодороги Арка - Борбордук, напротив автозаправочной станции "Бостон", сообщает 24.kg.
Военнослужащий ПС ГКНБ КР на своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра автомашину кыргызстанца закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана. Кроме этого, они предприняли неудачную попытку его задержания. Военнослужащий ПС ГКНБ не пострадал, но нанесен ущерб его автомобилю - разбиты стекла", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве отмечают, что по факту произошедшего начато разбирательство. Планируется проведение встречи пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому и Таджикистана по Гачинскому направлениям.