Около 150 человек пропали при сходе ледника в Индии

Агентство ANI в Facebook написало, что после схода ледника возле электростанции в деревне Райни в реке Дхаулиганге резко вырос уровень воды.
По данным властей штата, жертвами могут стать 100–150 человек, среди них - местные жители и сотрудники электростанции.
Многие дома, расположенные вблизи реки, оказались разрушены. Администрация некоторых округов на севере страны эвакуирует жителей.
По данным Hindustan Times, в ряде северных округов страны введен режим повышенной готовности.
Четыре группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRD) также находятся на месте происшествия и проводят спасательные работы.
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