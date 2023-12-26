25.12.2023, 12:29 32866
Открывшего аварийную дверь в самолете дебошира привлекли к ответственности
В отношении правонарушителя составлены сразу три административных протокола
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Нетрезвого пассажира, открывшего аварийную дверь в самолете, привлекли к административной ответственности.
В полиции напомнили, что дебошира, летевшего авиарейсом из Шымкента в Алматы, задержали в алматинском аэропорту 23 декабря.
29-летний житель Алматы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся правилам безопасности на борту самолета. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени", - сообщает Polisia.kz.
В отношении правонарушителя составлены сразу три административных протокола: по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", по статье 566 "Нарушение правил поведения на воздушном судне", и по статье 434 "Мелкое хулиганство". Он оштрафован на 8 МРП.
Материал по мелкому хулиганству будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы для принятия процессуального решения. По данной статье правонарушителю грозит административный ареста вплоть до 15 суток", - подчеркнули в полиции.
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26.12.2023, 12:46 3721
Пожар на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области потушили спустя полгода
Фото: gov.kz
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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На месторождении "Каратурун Южный", разрабатываемом компанией ТОО "Бузачи Нефть" в Мангистауской области, 25 декабря 2023 года был ликвидирован пожар на скважине, длившийся более шести месяцев. Об этом сообщили в ситуационно-аналитическом центре топливно-энергетического комплекса Казахстана.
Как известно, пожар на месторождении начался 9 июня текущего года. В качестве причин пожара Комитетом промышленной безопасности выделены недоработки недропользователя и сервисных организаций. По оценкам экспертов, авария имеет наивысший уровень сложности. Для ликвидации пожара специалистами было произведено бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после закачки бурового раствора планируется наглухо зацементировать горящую скважину. Затем предстоят работы по рекультивации.
Предприятие - недропользователь взяло на себя дополнительные обязательства. Между акиматом Мангистауского района и нефтяной компанией заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает безвозмездное выделение 50 миллионов тенге на социальные проекты в ряде населенных пунктов", - отметили в центре.
25.12.2023, 19:14 22486
Один человек погиб: ДТП с участием пяти авто произошло в Акмолинской области
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия
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Кокшетау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 25 декабря, на автодороге Астана - Петропавловск произошло ДТП с участием нескольких авто, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
По предварительным данным, что водитель "Газели" из-за поломки остановился на крайней правой полосе. Спустя некоторое время в "Газель" въехал Volkswagen Polo, за рулем которого находился житель Астаны. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В последующем с этим авто столкнулись еще три машины, двигавшиеся в попутном направлении.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
25.12.2023, 16:53 27676
В Кокшетау из-под земли забил фонтан
Произошел прорыв из-за неисправности пожарного гидранта
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Кокшетау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Кокшетау на проспекте Назарбаева из-под земли забил фонтан воды высотой в несколько метров.
Сегодня по улице Назарбаева произошел прорыв из-за неисправности пожарного гидранта.
В устранении порыва задействованы сотрудники учреждения "Су арнасы" и службы пожаротушения. На данный момент порыв устранен, ведутся ремонтно-восстановительные работы", - рассказали в городском акимате.
В ведомстве добавили, что в текущем году по городу заменены 23 пожарных гидранта, не следующий год будут заменены 77.
Напомним, в Шымкенте в результате прорыва канализации разрушился частный дом
25.12.2023, 15:13 29621
В Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон
По предварительной версии, пожар устроили подростки, игравшие с фейерверками
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Павлодар. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения правил при использовании пиротехники едва не привели к пожару в однокомнатной квартире в Павлодаре.
В Павлодаре минувшей ночью произошел пожар дома по адресу Ломова, 179. В однокомнатной квартире на восьмом этаже тлела деревянная обшивка стен балкона, сообщает "Казправда".
Причиной пожара стало нарушение правил использования пиротехники. По информации ДЧС, кто-то запускал фейерверки на улице, и салют попал на обшивку из пенопласта.
По словам заместителя начальника ДЧС региона Рената Валишанова, с пиротехникой играли подростки.
В городе категорически запрещается запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 метров от любых строений, напомнили спасатели.
Между тем полицейские рапортуют о рейдах, во время которых выявляют нелегальных продавцов фейерверков. Например, одним из первых выявлен факт незаконной продажи возле магазина в Восточном промышленном районе - у 59-летней павлодарки изъяли 2 коробки по 20 залпов и 6 палок по 18 выстрелов пиротехнических изделий. За незаконную торговлю в отношении продавца составлен административный протокол по статье 196 КоАП. Данная статья предусматривает штраф в размере 25 МРП.
Департамент полиции сообщает, что категорически запрещена продажа пиротехнических изделий вне контейнеров, в открытых павильонах, с автомашин, палаток, с рук и в переходах, а также лицами, не имеющими соответствующей лицензии и разрешения на хранение пиротехнических изделий.
Ранее в ДЧС Алматы отметили, что в новогодние праздники из-за использования пиротехники происходит более 10 пожаров.
Напомним, в Кыргызстане в результате взрыва грузовика с пиротехникой погиб человек.
Согласно результатам опроса, проведенного KAZAKHSTAN TODAY, 45% опрошенных считают, что в Казахстане следует запретить фейерверки.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
25.12.2023, 13:33 32081
О состоянии пострадавших в аварии с автобусом людей рассказали врачи
Фото: pexels.com
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автобусом.
В настоящее время лечение получают трое пострадавших.
Пациентка 50 лет переведена из реанимации 24 декабря 2023 года в отделение политравмы. Ее состояние оценивается как тяжелое, с положительной динамикой, клиника шока купирована. У пациентки множественные переломы. 36-летняя водитель автобуса находится на лечении в отделении нейрохирургии. Ей поставлен диагноз ЗЧМТ: ушиб головного мозга легкой степени. Ушиб мягких тканей лица. Состояние стабильное. Получает консервативную терапию. Мужчине 55 лет также поставлен диагноз ЗЧМТ: ушиб головного мозга легкой степени, ушибленная рана мягких тканей затылочной области, мягких тканей головы, растяжение связочного аппарата шеи. Находится на лечении в отделении нейрохирургии. Состояние стабильное", - сообщает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.
В управлении добавили, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
Также сегодня стало известно, на какие страховые выплаты могут рассчитывать пострадавшие в результате смертельного ДТП с автобусом в Алматы.
По данным страховой компании, родственники погибших в результате смертельного ДТП могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2 тысяч МРП, или 6,9 млн тенге.
Кроме того, страховая компания осуществляет возмещение расходов на погребение в размере 100 МРП, или 345 тысяч тенге при наличии подтверждающих документов со стороны лиц, понесших фактические расходы.
Пешеходы, пострадавшие в ДТП, также получат страховые выплаты. В случае ущерба здоровью без установления инвалидности пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию до 300 МРП, или 1035 млн тенге, фактически понесенных и документально подтвержденных расходов на лечение", - отметили в компании.
В случае последующего установления инвалидности законом предусмотрены следующие страховые выплаты:
- I группа - 1,6 тысячи МРП, или 5,52 млн тенге;
- II группа - 1,2 тысячи МРП, или 4,14 млн тенге;
- III группа - 500 МРП, или 1,725 млн тенге.
Размер ущерба, причиненного жизни и здоровью, определяется на основании документов, выданных соответствующими медицинскими организациями.
Владельцы поврежденных в ДТП автомобилей могут рассчитывать на страховую выплату до 600 МРП, или 2,07 млн тенге, но не более 2 тысяч МРП, или 6,9 млн тенге, на все пострадавшие транспортные средства. Размер ущерба будет определять специалист-оценщик", - подчеркнули в компании.
Всем пострадавшим, а также лицам, имеющим право на получение страховой выплаты, необходимо обратиться в страховую компанию, в которой была застрахована ответственность водителя автобуса. Данные о страховой компании можно получить в отделе дорожной полиции Алматы.
Страховщики также уточнили, что страховые выплаты можно получить самостоятельно при личном обращении в страховую компанию без участия посредников. Для этого необходимо собрать пакет документов, установленных законом. Информацию о необходимых документах по каждому страховому случаю можно получить непосредственно в страховой компании.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. Сегодня в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован.
24.12.2023, 15:03 55381
В Актау жители ряда микрорайонов остались без тепла и горячей воды
Фото: пресс-служба акимата Актау
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Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с прорывом на тепловых сетях в нескольких микрорайонах Актау введены временные ограничения на тепло и горячую воду, сообщает "Лада".
Из-за прорыва на тепловых сетях в 16-м микрорайоне введено временное ограничение на отопление и горячую воду в некоторых домах 20а, 16, 17, 18, 19, 20-го микрорайонов.
На месте прорыва специалисты предприятия "Каспий жылу, су арнасы" проводят ремонтные работы. Работы взял под свой личный контроль аким города Улугбек Тналиев.
Специалисты "Каспий жылу, су арнасы" работают над исправлением неисправности.
Ранее жителям четырех микрорайонов Актау частично отключили отопление из-за аварии на теплосети.
24.12.2023, 11:47 59021
Горели билборды, павильоны и торговые дома: сильный пожар произошел в Алматинской области
Фото: freepik.com
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Конаев. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 24 декабря в 03.35 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Есике горят навес, билборды, торговые павильоны, магазины с переходом на кровлю торгового дома "Пассаж" и на торговый дом "Шамшат", сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
На момент прибытия первых пожарных подразделений в 03.40 торговые павильоны, магазины и кровля ТД "Пассаж" были охвачены огнем. Дополнительно на место были направлены силы и средства близлежащих подразделений. Пожар распространился на большую площадь из-за позднего сообщение на пульт "101". В 06.20 пожар был локализован, в 07.40 ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1958 квадратных метров.
Не допущено распространение огня на близстоящий торговый дом "Халифа", склад одежды и мебельный магазин.
Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причины пожара на место были направлены начальник отдела дознания и испытательной пожарной лаборатории ДЧС Алматинской области. В ликвидации пожара были задействованы 34 сотрудника и 11 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников 3 единицы техники дорожной патрульной службы, 6 работников и 2 единицы техники бригады скорой медицинской помощи.
24.12.2023, 09:44 60531
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: появилось видео избиения водителя
Фото: Instagram/meirzhan_rtl
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Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликовано видео, на котором заснято, как пассажир ударил женщину - водителя автобуса в Алматы.
В ролике можно увидеть, что между водителем и пассажиром возникает перепалка. После чего мужчина бьет женщину. Один из пассажиров пытается вступиться за водителя.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
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