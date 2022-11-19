Фото: МЧС РК
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отопительный котел взорвался возле школы в Акмолинской области, есть пострадавшие.
В поселке Аршалы, по улице Писарева, 18, на территории общеобразовательной школы имени Ж.Ташенова, в отдельно стоящей котельной произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. Разрушилась строительная конструкция здания без последующего горения", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В результате ЧП госпитализированы завхоз школы, электрик и кочегар. Один из них оказался под завалами и его удалось освободить только с помощью автокрана.
Школьники временно переведены на дистанционное обучение.
Создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Таткеева М.С. На место происшествия выехал руководитель управления образования Бейбут Жусупов. Сейчас принимаются оперативные меры по устранению последствий и подачи тепла. Никто из детей не пострадал, они переведены на дистанционное обучение. В регионе будет проведена проверка всех котельных в школах. Троим взрослым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ответственные за упущения понесут ответственность за случившееся после проверки", - сообщили в управлении образования Акмолинской области.
Напомним, вчера в Петропавловске произошел взрыв на одном из СТО. По предварительной версии, причиной послужила утечка газа из баллона, установленного в легковом автомобиле, с последующим возгоранием и обрушением строительных конструкций здания. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пострадали 9 человек, пятеро из них госпитализированы с ожогами. Также повреждены 13 автомобилей.