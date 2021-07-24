Ожоги 91%: врачи сообщили о состоянии девочки, получившей удар током в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 23 ИЮЛЯ - По словам врачей, у девочки обгорело все тело. Кое-где ожоги достигают четвертой, самой тяжелой степени, огонь поразил ткани до костей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21 числа, в 23.10, на скорой к нам был доставлен подросток из района железнодорожного вокзала. При поступлении состояние девочки было крайне тяжелое, сейчас она находится в реанимационном отделении. 91% тела она получила ожог", - рассказала главный врач Центра гипербарической оксигенации Шымкента Мадина Ермаханбетова.

По словам очевидцев, девочка, держа в руках телефон, залезла на сетку над мостом. Дети часто взбираются на нее, чтобы снять видео и фото для соцсетей. Одна из версий - и она это сделала, желая получить эффектный кадр.

Очевидцы рассказали, что девочку даже не сразу смогли снять с решетки, люди боялись, что и их ударит током. Так что на сетке под электрическими разрядами школьница пролежала около часа, пишет otyrar.kz

В КТЖ предполагают, что девочка могла зацепиться волосами за высоковольтный кабель под напряжением в 27 тысяч вольт. На проводах остались клочки ее волос.

Нашей ответственности здесь нет, потому что там соблюдены все нормативы и требования. Сейчас мы думаем над тем, чтобы весь мост закрыть этой сеткой, чтобы дети не лазили там. Но мы часто в школах проводим занятия, разъясняем технику безопасности. Но, как видите, не все нас слушают", - рассказал начальник отделения магистральной сети АО "КТЖ" Шымкента Нурлан Бастаров.

Полицейские начали досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства", но комментариев не дают.

На мосту есть таблички, предупреждающие о высоком напряжении, но молодые люди просто игнорируют их. Остается надеяться, что хотя бы эта страшная трагедия станет для них уроком. Известно, что девочка живет рядом с железнодорожным вокзалом, а мост - любимое место для прогулок у местных подростков", - пишет издание.





Напомним, трагедия произошла 21 июля в Шымкенте на мосту, под которым проходит железная дорога. Над мостом натянута железная сетка. Сверху - высоковольтные провода. По словам очевидцев, девушка, на вид лет 15-16, залезла на сетку. В какой-то момент подростка ударило током.

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