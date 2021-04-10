Пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего из Тараза в Нур-Султан

ТАРАЗ. 9 АПРЕЛЯ - 8 апреля в 15.30 самолет, выполнявший рейс сообщением Тараз - Нур-Султан, через час после вылета вернулся в аэропорт Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК, между мужчиной и сидевшей рядом женщиной возникла перепалка. 56-летний житель Жамбылской области, находясь на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, не выполнял неоднократные требования экипажа и командира воздушного судна.

Нарушителя передали сотрудникам Линейного отделения полиции, после чего самолет вылетел в пункт назначения. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени.

В отношении мужчины составлены сразу три административных протокола: по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков и появления в общественных местах в состоянии опьянения) и части 1 статьи 566 КоАП РК (Нарушения правил поведения на воздушном судне) и наложен штраф в размере 13 МРП.

Также в отношении пассажирки этого же самолета были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП РК, за нарушение правил поведения на воздушном судне по части 1 статьи 566 КоАП РК и наложен штраф в размере 3 МРП.

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