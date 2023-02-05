Пассажирский поезд сообщением Петропавловск - Алматы загорелся в пути

Ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах

Фото: МЧС РК

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Туркестан. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области продолжают ликвидировать последствия паводков. Из подтопленных домов в населенных пунктах региона эвакуировано более 200 человек.





Ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах: Шаян и Шакпак в Байдибекском районе, Шага в Сауранском районе и город Арысь. В селе Карнак города Кентау, Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах всего подтоплено 21 улица и 235 дворовых территорий, также в Ордабасинском районе - одна территория школы", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





Проведены работы по укладке мешкотары в количестве 13 тысяч единиц. Всего в ликвидации ЧС задействовано более 430 человек и почти 70 единиц техники.





МЧС РК





Силами ДЧС с подтопленных дворовых территорий в селе Карнак, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировано 204 человека. Также эвакуировано более 200 голов скота.





Для эвакуации и временного размещения населения местными исполнительными органами подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе. Функционирует республиканский и областной оперативный штаб. Работают телефоны горячей линии: в Астане - 87172533284; в Туркестанской области - 87253357881", - проинформировали в МЧС.





МЧС РК





Кроме того, произошел перелив через дорожное полотно на 23 участках из 11 автомобильных дорог областного значения. В связи с чем перекрыта автодорога областного значения Коксаят - Аксу - Саян - Мынбулак - М-32, 118-136 и 117-179 километры.





Для ликвидации ЧС в Туркестанскую область дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС города Шымкента. Для проведения аэровизуального облета и оценки сложившейся обстановки задействован вертолет Казавиаспаса.









По данным РГП "Казгидромет", 3 февраля на большей территории области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.









Дополнено 03.02.2022, 10.50



"Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал... Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные", - "Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал... Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные", - проинформировали в МЧС РК.





Напомним, подтопление населенных пунктов в Туркестанской области произошло утром 2 февраля в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах.





Дополнено, 03.02.23, 15.03





Ситуацию с подтоплениями в Туркестанской области прокомментировал прибывший на место ЧС министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.









Ситуация, которая вчера сложилась в Туркестанской области, прогнозировалась. Мы неоднократно докладывали на заседании штаба, что, с учетом выпадения обильных осадков, есть риски (подтопления, Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Все наши прогнозы оправдались", - отметил Ильин.





По его словам, благодаря своевременной работе акиматов и подразделений ЧС, риски были минимизированы. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.









Он также рассказал, что спасатели посетят часть затопленных домов, после чего будет решаться вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации и выделении денежных средств на их восстановление.





Сил и средств в настоящее время достаточно. После ликвидации ЧС мы еще раз совершим аэровизуальный осмотр территории, прилегающей к реке Арысь, будем отслеживать уровень воды", - резюмировал министр.