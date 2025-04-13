Паводки в Казахстане: под наблюдением находятся четыре региона

Фото: МЧС РК

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Активные противопаводковые мероприятия продолжаются по всему Казахстану для минимизации рисков подтоплений и обеспечения безопасности населения. В этих мероприятиях задействованы службы гражданской защиты, сообщает пресс-служба МЧС РК.





С начала марта откачано 4 миллиона кубических метров воды, уложено более 658 тысяч мешкотар и около 45 тысяч тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 842 тысяч метров водоотводных арыков.





Всего в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано 577 человек, 179 единиц техники, 58 мотопомп и плавсредства. Для обеспечения безопасности в условиях паводковой опасности задействованы сотрудники МЧС, МВД, МИО и других организаций.





На сегодня на контроле находится несколько подтопленных территорий. В селах Жанатурмыс, Колутон, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района и селе имени А. Курманова Атбасарского района подтоплены 69 частных жилых домов, а в селе Новобратское Буландынского района Акмолинской области - 29 придворовых территорий.





На автомобильных дорогах остаются на контроле 26 переливов и 5 размытых участков, а без транспортного сообщения остаются 14 населенных пунктов.





За период паводков эвакуировано 383 человека, из которых 10 находятся в пунктах временного размещения, а 159 эвакуированных проживают у родственников, вернулись домой 214.





Сейчас под наблюдением находятся четыре региона: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская области. Однако риски паводков и подтоплений здесь значительно ниже, чем в аналогичный период 2024 года.





Уровень воды в большинстве рек продолжает снижаться, а снежный покров, который мог бы спровоцировать паводки, практически растаял на всей территории, за исключением высокогорных районов Восточно-Казахстанской области.



