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Пенсионерку и новорожденного спасли от пожара полицейские Шымкента

08.07.2022, 16:14 11206
Пенсионерку и новорожденного спасли от пожара полицейские Шымкента
Фото: ortcom.kz
ШЫМКЕНТ. 8 ИЮЛЯ - Полицейские Шымкента спасли от пожара пенсионерку и новорожденного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В полицию поступил вызов о пожаре в одном из домов, расположенном в микрорайоне Верхний Отрар. Огонь охватил квартиру на втором этаже. Очевидцы сообщили, что в квартирах этажами выше находятся пожилая женщина с инвалидностью и новорожденный ребенок. Стражи порядка, не раздумывая и несмотря на огонь, вывели их на улицу", - сообщает СЦК

 

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В Акмолинской области ветром сорвало кровли 8 жилых домов

08.07.2022, 20:50 6296
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 8 ИЮЛЯ - 8 июля в 13.00 в Зерендинском районе в селе Акадыр в результате сильного ветра с порывами до 23 метров в секунду произошел частичный срыв кровель 8 частных жилых домов на общей площади 300 кв. м, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В селах Акадыр, Уялы, Енбек-Бирлик произошел обрыв линий электропередачи, в результате чего прекращена подача электроснабжения 247 абонентам. На месте работает бригада ТОО "Куат энергопартнер", 1 еденица техники и 5 человек. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
 

На данный момент проводятся работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах. Специальной комиссией местных исполнительных органов будет приниматься решение по компенсации ущерба владельцам частных жилых домов, чьи дома пострадали от ветра", - отметил заместитель начальника ДЧС Кайрат Касым.

 

В Костанайской области в аварии погибли мать и двухлетний ребенок

08.07.2022, 18:37 9641
КОСТАНАЙ. 8 ИЮЛЯ - ДТП произошло на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган, недалеко от поселка Дузбай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место аварии в 01.05 прибыли три бригады скорой медицинской помощи, сообщает "Алау". 
 
В аварии погибла 2-летняя девочка. Ее мать 1994 года рождения и брата 2013 года рождения госпитализировали. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Мальчика из реанимационного отделения ЦРБ санавиацией доставили в детскую областную больницу. Травматологи и хирурги провели трехчасовую операцию. Ребенок находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
 
В результате аварии пострадали еще двое мужчин - 1989 и 1994 года рождения, женщина 1986 года рождения. Они госпитализированы в травматологическое отделение Костанайской районной больницы.
 

На Капшагайском водохранилище утонул гражданин Индии

08.07.2022, 12:53 13496
На Капшагайском водохранилище утонул гражданин Индии
КОНАЕВ. 8 ИЮЛЯ - В Конаеве на Капшагайском водохранилище 7 июля около 14.50 утонул гражданин Индии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Группа студентов, прибывших из Алматы, купались на пляже водохранилища и заплыли далеко от берега, на предупреждения общественных спасателей пляжа не отреагировали, в какой-то момент один из студентов отплыл еще дальше от других и, не рассчитав свои силы, утонул", - проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, 

 
Сообщается, тело мужчины 1999 года рождения обнаружено и извлечено из воды спасателями.
 
ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.

 

В Атырау подросток погиб под колесами поезда

07.07.2022, 20:45 22691
В Атырау подросток погиб под колесами поезда
АТЫРАУ. 7 ИЮЛЯ - Трагедия произошла 6 июля на перегоне Акжайык - Тендык, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Линейным отделом полиции на станции Атырау начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает портал "Мой город".
 
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
 

Трехлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа в Семее

07.07.2022, 14:27 28366
Трехлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа в Семее
СЕМЕЙ. 7 ИЮЛЯ - В Семее на улице Сорокина днем 6 июля из окна квартиры на восьмом этаже выпал ребенок 2019 года рождения. Сейчас малыш в тяжелом состоянии находится в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В момент трагедии мать мальчика находилась в этой же комнате, кормила младшего ребенка. С ее слов, сын любил играть на подоконнике, пишет Altaynews.kz.
 
Как отмечает ДЧС ВКО, причины выпадений детей из окон остаются прежними: оставление без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели - столов, стульев, диванов рядом с подоконниками. Большую опасность представляют москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности.
 
Сотрудники УЧС Семея совместно с волонтерами ранее обошли все многоэтажные дома города и на подъездах расклеили памятки "Открытое окно - опасность для ребенка".
 
Отметим, что в Казахстане участились случаи выпадения детей из окон.
 
В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна 13-го этажа
 
В Павлодаре из окна четвертого этажа упала трехлетняя девочка
 
В Атырау девочки-близняшки выпали из окна третьего этажа. 
 

Воспитателя детского сада, по чьей вине ребенок сломал ключицу, уволили

07.07.2022, 12:04 30816
Воспитателя детского сада, по чьей вине ребенок сломал ключицу, уволили
Фото: Кадр с видео
КОСТАНАЙ. 7 ИЮЛЯ - В одном из детских садов Костаная воспитательница резко одернула сидящего на стуле ребенка, в результате чего он сломал ключицу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В информационное агентство "ТоболИнфо" было предоставлено видео, на котором воспитатель детского сада так одергивает ребенка, сидящего на стуле, что у него случился перелом ключицы. 

Ребенок тут же заплакал, но, вместо того чтобы вызвать скорую, воспитатель пытается успокоить ребенка. В данное время ребенок проходит лечение, а вот воспитатель ушла в отпуск. Руководство детского учреждения решило особо не реагировать на данный поступок", - сообщает издание.


 
По словам родителей, в полиции на заявление заявили, что не усматривают состава преступления по статье 141 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".
 
В комментариях под видео, опубликованном на странице издания в соцсетях, отдел образования Костаная оставил сообщение, что воспитательница уволена.
 

По инциденту, произошедшему в яслях-саду № 61, отдел образования сообщает, что по отношению к руководителю сада приняты меры дисциплинарного характера, а воспитатель на данный момент уволена", - сказано в комментарии.


На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?". 79% респондентов считают необходимым ввести уголовную ответственность за произвол в отношении детей.  
 

В Нур-Султане воздушный шар с людьми упал на Водно-зеленом бульваре

07.07.2022, 08:59 34416
В Нур-Султане воздушный шар с людьми упал на Водно-зеленом бульваре
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Нур-Султане воздушный шар с людьми упал на Водно-зеленом бульваре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Воздушный шар с людьми упал на Водно-зеленом бульваре в столице. Видео появилось в социальных сетях, сообщает "Хабар 24". 
 
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что даже после приземления, шар продолжает уносить ветром. Комментаторы отмечают, те, кто управлял шаром, видимо, не приняли во внимание погодные условия. В Нур-Султане было очень ветрено. К счастью, никто серьезно не пострадал.

 

В ДТП на автодороге Байсерке - Караой погибли два человека, травмированы трое

06.07.2022, 20:54 41851
Фото: instagram/krispi.almaty
АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - В результате ДТП на автодороге Байсерке - Караой погибли два человека, травмированы трое, в том числе ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

ДТП с участием внедорожника Volvo и легкового автомобиля Mercedes Benz произошло в ночь на 6 июля в Илийском районе. Предварительно установлено, что 32-летний водитель Volvo на 26-м км автодороги Байсерке - Караой допустил выезд на полосу встречного движения и в последующем столкнулся с Mercedes Benz", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 
Сообщается, что на месте происшествия погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне легковой автомашины. 
 

В ДТП также пострадали трое человек, среди них 6-летний ребенок, которых с различными травмами госпитализировали", - уточнили в полиции.

 
Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 345, часть 4, УК РК.
 

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