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По 11 млн тенге выплатят семьям погибших в ДТП в Щучинске полицейских

16.10.2020 18010
Кокшетау. 16 октября. Kazakhstan Today - Семьи погибших в ДТП в Щучинске полицейских получат компенсацию в размере 11 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Два капитана полиции погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Щучинске около шести часов утра 15 октября. Водитель "Лексуса" на большой скорости сбил служебное авто. В результате этого полицейские погибли на месте. Позже выяснилось, что водитель - виновник аварии - был пьян
 

Канат Отарбаев и Канат Хамидуллин. Одному из них - 38 лет, другому 33. Оба - капитаны полиции. Они работали инспекторами в районном отделе полиции. Семьям погибших будет оказана материальная поддержка в размере 11 миллионов тенге", - говорится в сюжете телеканала "Кокше".

 
По словам пресс-секретаря ДП Акмолинской области, виновником аварии стал 25-летний житель города Щучинска, который был неоднократно судим за угон автотранспортного средства и за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления. 
 

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