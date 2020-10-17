По 11 млн тенге выплатят семьям погибших в ДТП в Щучинске полицейских

Кокшетау. 16 октября. Kazakhstan Today - Семьи погибших в ДТП в Щучинске полицейских получат компенсацию в размере 11 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
Два капитана полиции погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Щучинске около шести часов утра 15 октября. Водитель "Лексуса" на большой скорости сбил служебное авто. В результате этого полицейские погибли на месте. Позже выяснилось, что водитель - виновник аварии - был пьян.
Канат Отарбаев и Канат Хамидуллин. Одному из них - 38 лет, другому 33. Оба - капитаны полиции. Они работали инспекторами в районном отделе полиции. Семьям погибших будет оказана материальная поддержка в размере 11 миллионов тенге", - говорится в сюжете телеканала "Кокше".
По словам пресс-секретаря ДП Акмолинской области, виновником аварии стал 25-летний житель города Щучинска, который был неоднократно судим за угон автотранспортного средства и за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления.
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