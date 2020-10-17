По 11 млн тенге выплатят семьям погибших в ДТП в Щучинске полицейских

Кокшетау. 16 октября. Kazakhstan Today - Семьи погибших в ДТП в Щучинске полицейских получат компенсацию в размере 11 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Канат Отарбаев и Канат Хамидуллин. Одному из них - 38 лет, другому 33. Оба - капитаны полиции. Они работали инспекторами в районном отделе полиции. Семьям погибших будет оказана материальная поддержка в размере 11 миллионов тенге", - говорится в сюжете телеканала " Кокше ".

По словам пресс-секретаря ДП Акмолинской области, виновником аварии стал 25-летний житель города Щучинска, который был неоднократно судим за угон автотранспортного средства и за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления.

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