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Почти сутки тушили степной пожар в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Конаев. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти сутки тушили степной пожар в Желторангинском сельском округе Балхашского района Алматинской области, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Сообщение о горении камыша, кустарников и деревьев на площади около 20 гектаров поступило в дежурную часть областного ДЧС в 15.50 3 апреля.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства департамента по ЧС. Тушение пожара производилось путем встречного пала и проливкой водой отдельных очагов во избежание повторного возгорания и осложнялось сильным порывистым ветром", - рассказали в ведомстве.
На одном из участков пожар был ликвидирован в 21.30.
Работа по ликвидации остальных очагов пожара, ориентировочной площадью горения 5 гектаров продолжалась до наступления темного времени суток. Ночью в целях устранения угрозы распространения пожара проводилось окарауливание со стороны населенного пункта", - сообщили в МЧС.
Сегодня утром спасатели объехали места возгораний, а также провели аэровизуальное обследование с помощью дрона с тепловизором. Открытых очагов горения не выявлено не выявлено. Были потушены отдельные небольшие тлеющие очаги.
Полностью пожар ликвидирован в 11.30.
Точную площадь загорания и материальный ущерб установит специальная комиссия.
Всего в ликвидации пожара было задействовано 88 сотрудников Департамента по ЧС, работники местных исполнительных органов, Куртинского и Балхашского лесных хозяйств и 24 единицы техники, включая плавсредства и мотопомпы.
В МЧС также сообщили, что в Восточном Казахстане зарегистрированы первые загорания травы.
С 30 марта по 3 апреля пожарные 11 раз выезжали на тушение травы на общей площади более 3 гектвров.
Чаще всего причиной таких случаев становится неосторожное обращение населения с огнем.Чтобы отслеживать загорания на первоначальной стадии в ДЧС ВКО в пожароопасный период используют космомониторинг", - отметили в ведомстве.
Напомним, вчера Атырау накрыл смог из-за степного пожара. Школьников и студентов перевели на удаленку.