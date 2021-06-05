Подросток погиб, упав с балкона 20-го этажа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - В столичном районе Есиль 14-летний подросток разбился, упав с балкона дома на 20-м этаже, передает KAZAKHSTAN TODAY.

29 мая, в 23.18, в дежурную часть УП района Есиль поступила информация о том, что по проспекту Кабанбай батыра с балкона 20-го этажа упал несовершеннолетний. От полученных травм скончался на месте", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Как установили в полиции, в момент трагедии мать 14-летнего подростка находилась дома. Изучив изъятый компьютер подростка, эксперты не установили посещение им сайтов или игр суицидального направления.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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