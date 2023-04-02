Подросток покончил с собой в Алматинской области  

Фото: кадр из видео Polisia.kz

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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области.





1 апреля около 08.00 водитель авто Audi 100, 43-летний житель Уйгурского района, на 196 км автодороги Алматы - Кокпек - Коктал, выехав на встречную полосу, допустил лобовое столкновение с Audi С4 под управлением гражданина Б, 1964 года рождения", - сообщает Polisia.kz .





В результате ДТП водитель Audi 100 и его 3 пассажира, а также водитель Audi С4 скончались на месте. Четыре пассажира с различными травмами доставлены в центральную районную больницу, расположенную в селе Шонжы.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по части 4 статьи 345 УК РК. Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертных исследований.









Кроме того, по данным полиции, сегодня около 12.45 в результате ДТП в Павлодаре погиб один человек. Сообщается, что водитель автомашины Аudi на улице Малая объездная не уступил дорогу ТС и совершил столкновение с автомашиной Man с прицепом Hennigdorf. В результате ДТП пассажир Аudi скончался на месте.





По факту проводится проверка. Обстоятельства и причины совершения происшествия будут установлены в ходе проверки.