Покушение на изнасилование в Шымкенте: пострадавшая просит строго наказать преступника

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ШЫМКЕНТ. 31 МАЯ - Пострадавшая в результате нападения в лифте одного из домов Шымкента женщина просит строго наказать напавшего на нее грабителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ее словам, злоумышленник не только хотел ее ограбить, но и изнасиловать, сообщает телеканал Otyrar





По информации телеканала, пострадавшую до сих пор мучает сильный страх. На интервью она согласилась не сразу, несколько дней она пребывала в шоковом состоянии.





Напомним, неизвестный напал на женщину с ребенком в лифте. Подкравшись сзади, мужчина закрыл рот женщине, проверял содержимое ее карманов и пытался ее трогать. Нападавшего не смутило, что у женщины в коляске был ребенок. Преступника задержали в одном из вагонов поезда на станции Шиели, на котором он пытался скрыться от уголовного преследования.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.

22-летний парень недавно пришел из армии, был безработным. Задержанный уверяет, что он не собирался насиловать. Его целью было ограбление", - сообщает телеканал.

Однако женщина уверена: злоумышленник хотел не только ограбить, но и изнасиловать ее. Она просит наказать нападавшего по всей строгости. Сейчас пострадавшая жалуется на плохое самочувствие и постоянный страх.