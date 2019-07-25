Полиция Алматы проводит досудебное расследование по факту смерти роженицы

Алматы. 24 июля. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Алматы прокомментировали смерть роженицы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции, по данному факту следственный отдел управления полиции Алмалинского района проводит досудебное расследование по факту смерти по статье 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

"Назначены судебные медицинские экспертизы для установления причины смерти человека", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, департамент общественного здоровья проводит проверку. "Мы будем в рамках досудебного расследования дожидаться их заключения, после этого будет установлено, чья вина в смерти человека. Если будет установлена вина врачей, то они понесут наказание согласно статье 317 УК РК", - проинформировали в пресс-службе.

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