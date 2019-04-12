Актобе. 11 апреля. Kazakhstan Today - Полсотни человек эвакуировали из девятиэтажного дома в Актобе из-за пожара, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов, сегодня, в 14.26, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Абулхаир-хана в Актобе.

Произошло возгорание балкона квартиры на 7-м этаже с распространением огня на оконную раму соседней квартиры на общей площади 6 квадратных метров. Силами пожарных подразделений эвакуировано 50 человек, в том числе 20 детей", - уточнил он.

Пожар был ликвидирован в 14.42. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 29 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области, уточнил Нурахметов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства