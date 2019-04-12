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Полсотни человек эвакуировали из девятиэтажного дома в Актобе из-за пожара

11.04.2019, 16:44 7831
Актобе. 11 апреля. Kazakhstan Today - Полсотни человек эвакуировали из девятиэтажного дома в Актобе из-за пожара, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов, сегодня, в 14.26, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Абулхаир-хана в Актобе. 
 

Произошло возгорание балкона квартиры на 7-м этаже с распространением огня на оконную раму соседней квартиры на общей площади 6 квадратных метров. Силами пожарных подразделений эвакуировано 50 человек, в том числе 20 детей", - уточнил он. 

 
Пожар был ликвидирован в 14.42. Жертв и пострадавших нет. 
 
В тушении пожара были задействованы 29 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области, уточнил Нурахметов.
 

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