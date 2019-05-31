После ЧП с батутом в Караганде в отношении должностных лиц управления парками проводится расследование по факту халатности

Караганда. 30 мая. Kazakhstan Today -Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщило о проведении расследования в отношении должностных лиц КГП "Управление парками культуры, отдыха и скверами" акимата Караганды по факту халатности, повлекшей тяжкие последствия, передает Kazakhstan Today.

Досудебное расследование начато департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области 26 мая.

Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, в Центральном парке Караганды был незаконно установлен и использован надувной батут , который 25 мая из-за сильных порывов ветра опрокинулся, что повлекло смерть 12-летнего ребенка и причинение тяжких телесных повреждений двум несовершеннолетним. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Задержание не производилось, расследование продолжается . Иная информация разглашению не подлежит", - прокомментировали в ведомстве.

Также сообщается, что за халатность предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до четырех тысяч МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия один ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей госпитализированы с различными травмами. В связи с происшествием в Караганде освобожден от должности руководитель управления парками культуры, отдыха и скверами Рустам Кодебаев.

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