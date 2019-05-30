Владельца перевернувшегося в Караганде батута арестовали на два месяца

Санкция на содержание под стражей выдана в связи с тем, что, во-первых, совершено правонарушение, повлекшее смерть потерпевшего, и ещё двое несовершеннолетних детей находятся в больнице, а также в связи с тем, что подозреваемое лицо с целью избежания уголовной ответственности может скрыться от внутренних органов уголовного преследования, может оказать давление на потерпевших, на свидетелей", - прокомментировал официальный представитель Карагандинского областного суда Еркеш Маукен.
Как отмечает телеканал, хозяину батута Ерлану Такишеву за оказание услуг, не соответствующих правилам безопасности, грозит до 8 лет тюрьмы.
Тем временем в Караганде накануне простились с 12-летним мальчиком, которого придавило батутом в Центральном парке. В последний путь Борю Рудакова провожали родные, близкие, учителя, друзья. У зала прощания с раннего утра дежурили медики.
Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия один ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей госпитализированы с различными травмами. В связи с происшествием в Караганде освобожден от должности руководитель управления парками культуры, отдыха и скверами Рустам Кодебаев.
В МВД после несчастного случая предложили приостановить работу уличных батутов. В столице с начала года была приостановлена работа 11 надувных батутов.
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