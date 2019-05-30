Караганда. 29 мая. Kazakhstan Today - Владельца перевернувшегося в Караганде батута арестовали на два месяца, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Санкция на содержание под стражей выдана в связи с тем, что, во-первых, совершено правонарушение, повлекшее смерть потерпевшего, и ещё двое несовершеннолетних детей находятся в больнице, а также в связи с тем, что подозреваемое лицо с целью избежания уголовной ответственности может скрыться от внутренних органов уголовного преследования, может оказать давление на потерпевших, на свидетелей", - прокомментировал официальный представитель Карагандинского областного суда Еркеш Маукен.

Как отмечает телеканал, хозяину батута Ерлану Такишеву за оказание услуг, не соответствующих правилам безопасности, грозит до 8 лет тюрьмы.

Тем временем в Караганде накануне простились с 12-летним мальчиком, которого придавило батутом в Центральном парке. В последний путь Борю Рудакова провожали родные, близкие, учителя, друзья. У зала прощания с раннего утра дежурили медики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства