После пожара на территории НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз" найдено обгоревшее тело работника

Фото: ДП Жамбылской области

ТАРАЗ. 15 ИЮНЯ - Авария произошла 15 июня в 3.00 на 544-м км автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Загорелся прицеп грузового автомобиля Scania, следовавший из Тараза. Из-за сильного пожара, распространившегося на большую площадь и не дававшего проехать, движение по трассе было остановлено, сообщает ДП региона.





В 3.40, не доезжая 550-600 м до горящего прицепа, водитель грузовика DAF протаранил десять автомобилей, стоявших в попутном направлении.

В результате пассажир Toyota Camry скончался на месте, девять человек получили ранения и были доставлены в городскую больницу.

Начато досудебное расследование и назначена необходимая экспертиза.