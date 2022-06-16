После пожара на территории НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз" найдено обгоревшее тело работника

Фото: ДЧС Алматы
По данным lada.kz, на территории НГДУ-2 АО "Озенмунайгаз" произошло возгорание подъемной установки АПРС-40. Сообщается, что пожар начался 14 июня в 23.50, в 00.51 пожар ликвидирован.
На месте пожара обнаружено обгоревшее тело. Причина пожара устанавливается.
Погибший 1977 года рождения, уроженец села Бейнеу. Работал в ТОО "Кезби" машинистом грузоподъемника. Выезжали 15 сотрудников, три единицы спецтехники ДЧС, а также сотрудники отдела полиции Жанаозена, медики скорой помощи", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Также происшествие прокомментировали в ТОО "Кезби".
В ночь с 14 на 15 июня на территории НГДУ-2, где услуги оказывает наше предприятие, произошло возгорание подъемного агрегата и устья скважины. Расследованием причин пожара и восстановлением картины произошедшего в данный момент занимаются правоохранительные и уполномоченные органы. Техника, использующаяся на этом объекте, 2014 года выпуска, имеет все необходимые сертификаты соответствия и т.д. На месте пожара было обнаружено тело нашего коллеги, машиниста грузоподъемника, 1977 года рождения", - сообщили представители компании.
Руководство ТОО "Кезби" выразило соболезнования родным погибшего, а также обещало взять на себя расходы по организации похорон.
Предприятие полностью берет на себя организацию похорон и обязуется оказывать материальную помощь семье погибшего" - добавили в компании.