Пострадавший от взрыва жилой дом в Петропавловске восстановят за счет бюджетных средств

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Петропавловск. 22 февраля. Kazakhstan Today - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил место взрыва 5-этажного дома и пообещал пострадавшим помощь, передает Kazakhstan Today.

Вчера ночью сразу оперативно были решены вопросы по расселению. Семь человек, кто жил в общежитии, были размещены в общежитии СКГУ. Остальные ночевали у родственников и знакомых. Мы можем разместить там всех, кто сегодня оказался в этой тяжелой ситуации. Сейчас будем оказывать материальную помощь. Объявлен сбор, и думаю, что первые результаты будут уже сегодня", - рассказал Кумар Аксакалов.

На сегодняшний день там организовано питание. А в корпусе находятся 36 человек. Кроме того, сейчас проводится экспертиза, в ходе которой будут изучены на предмет прочности все конструкции здания. Далее из бюджета будут выделены средства на его восстановление, пишет портал Петропавловск.news.

Самое главное - провести обследование всего здания. Деньги для восстановления из бюджета города будут выделены. Всем собственникам квартир в общежитии будет оказана единовременная финансовая помощь. Ни один человек не останется без внимания, - пообещал аким области.

На сегодняшний день известно, что эпицентр взрыва находился в кафе "Кара Жорга", расположенном на первом этаже здания. До вчерашнего дня оно было отгорожено капитальной несущей стеной от помещения парикмахерской, а также сообщалось с кафе "Хочу шашлык".

В результате взрыва произошло обрушение несущих стен, в том числе и капитальных перегородок. Грубо говоря, три субъекта предпринимательства сегодня находятся в одном помещении" - рассказал начальник ДЧС по СКО Рамиль Камалов.

По его словам, уже установлено, что взрыв произошел со стороны кухонного помещения. Оттуда участниками тушения пожара был извлечен газовый баллон. После взрыва пожар получил развитие по первому этажу и по воздуховодам поднялся на второй и третий. На 4 и 5 этажах открытого горения не было, но произошло интенсивное задымление.

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