Пожар на складе в Алматы: в тушении задействованы 70 человек

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы горит склад, пожарные расчеты ДЧС выехали по повышенному рангу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вызов поступил в 16.35. Сообщалось, что в Жетысуском районе, по адресу: микрорайон Кокмайса, 26 горит склад. По прибытии первых пожарных расчетов через 3 минуты, происходило горение открытым пламенем металлического ангара, создалась угроза распространения на соседние складские помещения", - сообщили в ДЧС Алматы.

На месте создан оперативный штаб, развернуто 2 боевых участка. В тушении огня задействовано более 70 человек личного состава и 21 единица техники. Огонь удалось локализовать меньше чем за час.





ДЧС Алматы

ДЧС Алматы

ДЧС Алматы