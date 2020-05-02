Пожарные предотвратили взрыв емкости с газом объемом 100 кубометров в Алматы

Алматы. 1 мая. Kazakhstan Today - Пожарные предотвратил взрыв емкости с газом объемом 100 кубометров в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Во время пожара на территории ТОО "LT газ" в Жетысуском районе создалась угроза взрыва емкости с газом объёмом 100 кубометров и распространение пожара на соседние дома и объекты в радиусе до 500 метров. Пожарным удалось предотвратить взрыв и распространение огня на жилой сектор и не допустить гибель людей.

По информации ДЧС Алматы, сообщение о возгорании автомобиля в Жетысуском районе по улице Ратушного поступило сегодня в 14.32.

К моменту прибытия первых подразделений на территории ТОО "LT газ" было обнаружено загорание газовоза с переходом огня на газозаправочную станцию и склад с хранением газовых баллонов, происходили неоднократные взрывы баллонов.

Огонь локализован за 11 минут, в 14.55. Производится проливка и охлаждение конструкций и ёмкости с газом заявителя", - уточнили в ДЧС Алматы.

Задействовано 10 единиц основной и 5 единиц специальной техники и 58 человек личного состава. Площадь горения составила 150 квадратных метров. Место пожара оцеплено полицейскими.

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