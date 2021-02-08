Пожилая женщина с дочерью пострадали при пожаре в Павлодаре

Павлодар. 7 февраля. Kazakhstan Today - При пожаре в павлодарском садоводстве "Иртыш" пострадали хозяйка дома и ее дочь, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, в 09.19. В четырехкомнатном жилом доме загорелись деревянная кровля, мебель и домашние вещи.

До прибытия спасателей 57-летняя дочь смогла дотащить свою 86-летнюю маму до порога. Там ей помог сосед, который и вынес пожилую женщину на улицу. Дочь хозяйки самостоятельно выбралась из дома.

Бригадой Центра медицины 86-летняя женщина доставлена и в отделение реанимации Павлодарской городской больницы №3,= с диагнозом "отравление продуктами горения тяжелой степени", состояние тяжелое. Также в отделение терапии городской больницы №1 доставлена дочь хозяйки дома", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 09.56. На данный момент причина и ущерб пожара устанавливаются.

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