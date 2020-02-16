При опрокидывании автобуса в Актобе пострадали 26 пассажиров

Актобе. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Актобе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает Kazakhstan Today.

На перекрестке улиц Г. Жубановой и О. Сеитова столкнулись автомашина "Фольксваген-Поло", принадлежащая службе такси, и автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №37. В результате ДТП автобус опрокинулся. 26 пассажиров автобуса (19 женщин и 7 мужчин) доставлены в БСМП Актобе. 13 человек доставили бригадой скорой медицинской помощи, еще 13 человек - нарядами патрульной полиции", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В пресс-службе ДП уточнили, что двое из пострадавших госпитализированы, остальные пассажиры после оказания медицинской помощи отпущены домой.

По факту ДТП начато расследование.

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