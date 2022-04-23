При пожаре в школе Павлодара пострадала восьмиклассница

Фото: instagram/tipavlo.dar

ПАВЛОДАР. 22 АПРЕЛЯ - Ученица павлодарской школы № 28 2007 года рождения госпитализирована после вчерашнего пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вчера, 21 апреля, в 19.28 в детскую областную больницу обратилась ученица 8 "В" класса 2007 года рождения, которая обучается в школе № 28 и сегодня присутствовала на занятиях во время возгорания. После эвакуации девочка пошла домой, затем - в больницу на процедуры, приводит сообщение управления образования области издание Sputnik Казахстан

По возвращении оттуда домой школьница почувствовала головную боль. Родители вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали в соматическое отделение детской областной больницы с диагнозом "отравление угарным газом", говорится в пресс-релизе управления образования.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что состояние школьницы стабильное, она получает инфузионную терапию.

По предварительным данным, вчерашний пожар произошел из-за короткого замыкания удлинителя в кабинете физики.





Учитель пришла в свой класс, на занятия с 9 "Б" классом. Помещение разделено деревянной перегородкой на собственно класс и лабораторию. Учитель зашла в лабораторию и включила компьютер, принтер и интерактивную доску для подготовки учебного процесса. В это время выбило автомат. Физик вышла в коридор, чтобы осмотреть его. Автомат был выключен. Учитель включила его, и в это время началось задымление", - рассказал заместитель начальника управления по ЧС города Павлодара Тлекжан Галямов.

Прибежавший на помощь 25-летний учитель физкультуры увидел в правом углу лаборатории у стены пламя высотой около метра. Он стал его гасить огнетушителем, скоро содержимое его закончилось, физрук сбегал за вторым. Но в это время пламя полыхнуло еще сильнее, и он уже не мог с ним справиться. В школе началась эвакуация, сообщает издание.

По его словам, пожарные обнаружили в лаборатории два удлинителя, один из которых оказался поврежденным и не должен был использоваться по назначению.

Что касается причины пожара в другой павлодарской школе № 1, случившегося неделей раньше, то сейчас в качестве одной из версий рассматривается поджог. Свидетели видели, как из помещения, где началось возгорание, выбежал школьник младших классов", - говорится в материале издания.





Напомним, вчера в одной из школ Павлодара вспыхнул крупный пожар. До приезда спасателей эвакуировалось более 500 человек. Учительница госпитализирована с отравлением угарным газом.





Ранее, 15 апреля, пятеро детей пострадали при пожаре в школе Павлодара.



