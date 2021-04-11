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Пропавшего в ВКО двухлетнего мальчика нашли мертвым

10.04.2021 16795
РИДДЕР. 10 АПРЕЛЯ - В городе Риддере Восточно-Казахстанской области полицейские, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители города всю ночь вели поиски 2-летнего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С заявлением о пропаже сына в полицию обратилась мама несовершеннолетнего. Со слов матери, ребенок в минувшую пятницу, днем, как обычно, вышел во двор поиграть, но спустя некоторое время пропал. Полицейским удалось выяснить, что с маленьким Арсением были братья и сестры, а также ребята с соседнего двора, которые вместе играли, однако Арсений через некоторое время неожиданно исчез", - сообщили в департаменте полиции ВКО.

 
Для поисков из Усть-Каменогорска дополнительно прибыли силы департамента полиции и департамента чрезвычайных ситуации, в том числе кинологи.
 

У полицейских появилась основная версия, указывающая на то, что мальчик подошел близко к реке и сорвался в воду, о чем свидетельствовали обнаруженные следы на берегу водоема. В дальнейшем тело ребенка было обнаружен полицейскими на расстоянии 1 километра от возможного места падения в ходе прочесывания русла реки", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

 
На данный момент развернутая масштабная поисковая операция прекращена.
 

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