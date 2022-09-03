Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Актау

Фото: Polisia.kz

АКТАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - Нетрезвый водитель без прав устроил массовое дорожно-транспортное происшествие в 19-м микрорайоне Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел 1 сентября в 01.30. Момент аварии попал на видео, сообщает Polisia.kz





1 сентября около 01.30 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомашин. Пьяный водитель на Toyota Camry без прав, не соблюдая бокового расстояния, совершил столкновение со стоящими автомобилями Toyota Prado, Nissan Tiida и Kia Optima. После этого водитель выехал на дорогу и совершил боковое столкновение с Honda Odyssey, которая стояла также без движения. Далее, не снизив скорость, совершил столкновение с машиной Toyota Land Cruiser, которая по инерции столкнулась с Toyota Camry. К счастью, пострадавших нет", - сообщили в полиции.

На водителя составлен административный протокол по статье 608, часть 6, КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

Нарушитель водворен на 20 суток в специальный приемник управления полиции Актау по решению административного городского суда.





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