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Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Атырауской области

06.02.2022, 13:53 18146
Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Атырауской области
Фото: pixabay
АТЫРАУ. 6 ФЕВРАЛЯ - Пять человек пострадали в аварии на трассе в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, уточняет издание "Мой ГОРОД". Авария произошла 5 февраля около 12.00 на республиканской трассе Астрахань - Атырау - Актобе, недалеко от поворота в поселок Макат. 
 
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, произошло столкновение автомашины марки Toyota Camry и ГАЗели.
 
В результате ДТП пострадали пять человек, они с различными травмами доставлены в больницу. Полицейские проводят следственные действия.
 

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В центре Алматы найден арсенал оружия

05.02.2022, 13:12 31316
В центре Алматы найден арсенал оружия
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 ФЕВРАЛЯ - В микрорайоне "Самал" Алматы обнаружен схрон с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведения оперативных мероприятий служебно-розыскной собакой около государственного музея, в микрорайоне "Самал", обнаружен схрон арсенала. Из, так называемого, тайника изъято травматическое оружие и гранаты. Неподалеку в мусорном баке найдены патроны: 12 калибра - 19 штук, 7.62 калибра - 7 штук, 5.45 калибра - 4 штуки", - цитирует Polisia.kz начальника управления полиции Медеуского района Даурена Утебаева.

 
Сообщается, что принадлежность боеприпасов будет установлена в ходе проверки.
 
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 840 километрах от Алматы

05.02.2022, 11:56 32721
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 840 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 5 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 840 километрах от Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 5 февраля в 10.16 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 840 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 14.0, магнитуда - MPV 6.9, глубина - 200 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Ранее сообщалось, что 4 февраля землетрясение зарегистрировали в 865 километрах от Алматы.
 

В Актюбинской области при пожаре погибли пятилетние близнецы

04.02.2022, 10:08 47596
В Актюбинской области при пожаре погибли пятилетние близнецы
АКТОБЕ. 4 ФЕВРАЛЯ - В селе Кызылжар Кобдинского района близнецы 2017 года рождения насмерть отравились угарным газом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожар в частном доме произошел 3 февраля. В этот момент пятилетние близнецы находились дома одни, взрослые были на работе. Дети погибли от отравления угарным газом.
 

Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пожар был ликвидирован силами добровольных противопожарных формирований до прибытия сотрудников службы пожаротушения. Расстояние до ближайшей пожарной части составляет 80 километров", - говорится в сообщении ДЧС Актюбинской области региона.

 
По версии ДЧС, предварительная причина пожара - короткое замыкание.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 865 километрах от Алматы

04.02.2022, 09:19 48721
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 865 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 4 февраля в 01.31 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 865 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 11,4, магнитуда MPV - 5,3, глубина - 200 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
 

Семейная пара погибла по вине пьяного водителя в СКО

03.02.2022, 18:32 52881
Семейная пара погибла по вине пьяного водителя в СКО
Фото: Depositphotos

ПЕТРОПАВЛОВСК. 3 ФЕВРАЛЯ - Семейная пара погибла в результате наезда иномарки, за рулем которой находился пьяный водитель, в Есильском районе Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Наезд на пешеходов был совершен водителем автомашины Ford Focus в ночь на 3 февраля на автодороге вблизи села Волошинки. Водитель иномарки был задержан на месте происшествия. Как показало освидетельствование, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в департаменте полиции СКО.

В результате ДТП на месте погибла супружеская пара.

По факту ДТП начато расследование по статье 345-1 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

32-летний водитель, житель села Волошинки, водворен в изолятор временного содержания, сообщили в полиции.


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Семья с двумя маленькими детьми погибла в Алматинской области

03.02.2022, 18:13 54326
Семья с двумя маленькими детьми погибла в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Семья из четырех человек с двумя малолетними детьми погибла в селе Енбек Алматинской области. Точная причина смерти пока не установлена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тела детей и взрослых нашли односельчане, сообщает "Экспресс К".
 

2 февраля 2022 года полиция сообщила, что в селе Енбек найдены тела четырех человек, двое из них дети. По предварительным данным, они погибли несколько дней назад", - сообщил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев. 

 
По данным полиции, точная причина смерти пока не установлена. Тела отправлены на экспертизу.

Напомним, в прошлом году в Жанатасе из-за отравления угарным газом погибли пятеро детей из одной семьи. После трагедии был уволен аким Сарысуского района. 
 

Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в аэропорту Кызылорды

03.02.2022, 16:44 55216
Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в аэропорту Кызылорды
Фото: telegram/UZBEKISTAN AIRPORTS
КЫЗЫЛОРДА. 3 ФЕВРАЛЯ - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс AFL-2870 по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд, совершил экстренную посадку в Кызылорде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Причиной посадки стала пассажирка - гражданка Республики Узбекистан, которой из-за проблем с сердцем понадобилась экстренная медицинская помощь", - сообщила в Телеграм пресс-служба аэропорта Узбекистана. 

 
Экипаж принял решение произвести посадку.
 

Воздушное судно с 56 пассажирами на борту приземлилось в 10.56 по местному времени в аэропорту Кызылорды", - сообщили в пресс-службе. 

 
По ее информации, после посадки на аэродроме пассажирку госпитализировали в больницу.  
 
После экстренной посадки самолет вылетел в Самарканд, и приземлился в аэропорту в 12.20 по ташкентскому времени.
 

В Павлодаре произошло ДТП с участием "скорой"

02.02.2022, 18:50 49936
В Павлодаре произошло ДТП с участием "скорой"
ПАВЛОДАР. 2 ФЕВРАЛЯ - Авария произошла в 14.10 1 февраля в селе Коктобе Майского района на пересечении улиц Сейфуллина и Айтеке би, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В областном департаменте полиции заявили, что авария произошла из-за того, что водитель Toyota Mark-2 не уступил дорогу "скорой", сообщает Pavlodarnews.kz.
 
В результате ДТП пострадал 44-летний водитель "скорой". Его госпитализировали в районную больницу с ушибами. После оказания медпомощи мужчину отпустили домой.
 
Как выяснилось, автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. По факту ДТП в отношении 36-летнего водителя Toyota возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 КРКоАП.
 
Решение о наказании примут в Майском районном суде, куда полицейские передали материалы дела.
 

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