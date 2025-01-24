23.01.2025, 14:13 29966
Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в СКО
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Петропавловск. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в селе Ступинка Северо-Казахстанской области.
Информация о пожаре в частном доме в селе Ступинка поступила ночью на пульт "112". По прибытии спасателей дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.
В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливают. Общая площадь пожара составила 104 квадратных метра", - сообщили в департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области.
Причины пожара устанавливаются.
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24.01.2025, 14:00 4701
В работе еGov.kz и сайтов госорганов произошел сбой из-за технических неполадок Дополнено
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Технический сбой стал причиной неполадок в работе правительственных сайтов, портала и мобильного приложения eGov, а также может привести к сбою в работе ЦОНов и банков.
В связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдается временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении АО "НИТ".
По этой причине пользователи компонентов порталов eGov.kz, E-license, "Открытое правительство", "Единый интернет-портал государственных органов мобильного приложения eGov Mobile" и других проектов АО "НИТ" могут столкнуться с частичной недоступностью сервисов перечисленных систем.
Специалисты АО "НИТ" прилагают все усилия и работают над полным восстановлением работоспособности сервисов и планируют завершение работ в ближайшее время", - отметили в компании.
Также сообщается, что возможна временная недоступность оказания услуг в центрах обслуживания населения и получения государственных услуг в приложениях банков второго уровня.
Дополнено 24.01.2025, 15.00
В Министерстве цифрового развития сообщили, что работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и "Открытое правительство", "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов", а также сервис цифровые документы восстановлена.
Также восстановлен процесс получения государственных услуг в центрах обслуживания населения и в приложениях банков второго уровня.
В ведомстве также отметили, что проблемы в доступе к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер и не связаны с техсбоем сервисов, сопровождаемых АО "НИТ". Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира.
24.01.2025, 11:21 7821
В Алматы загорелось здание завода
Силами МЧС пожар ликвидирован
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар произошел на заводе в Турксибском районе Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По прибытии в 10.00 установлено горение цеха открытым пламенем. Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Создан оперативный штаб, два участка тушения пожара", - сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, пожар произошел в 2-этажном цехе по производству полиуретанового клея на площади 250 кв. м.
Тушение пожара осложнилось высокой горючей загрузкой и наличием легковоспламеняющихся жидкостей, токсичных веществ, обращающихся в производственном процессе цеха", - уточнили в МЧС.
В настоящее время пожар ликвидирован, его причина устанавливается.
Напомним, вчера в Павлодарской области полностью сгорела школа. Также вчера пожар произошел в парке аттракционов Шымкента. 16 января в Петропавловске загорелся стадион.
23.01.2025, 18:56 22836
В Павлодарской области полностью сгорела школа
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Павлодар. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 23 января, в селе Буланбай в 9.00 загорелась школа. Одноэтажное здание 2010 года постройки выгорело полностью и восстановлению не подлежит, сообщает lifepvl.kz.
Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 153 квадратных метра. Визуальный осмотр школы показал, что в результате пожара здание полностью выгорело и восстановлению не подлежит", - сообщили в акимате Иртышского района.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на рядом стоящем столбе. Из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду огонь перекинулся на здание.
Всего в школе обучается 20 учеников. На сходе жителей с участием акима района и руководителя облуправления образования решили, что дети продолжат учебу в помещении мини-центра, расположенного в селе.
Напомним, 4 января здание новой школы горело в Таразе.
23.01.2025, 15:52 26936
На птицефабрике в ЗКО от пастереллеза погибли 126 тысяч цыплят
Птица и яйца утилизированы
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Уральск. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Падеж кур на птицефабрике ТОО "Агрофирма АКАС" зафиксировали в конце декабря 2024 года. Ранее подобных случаев в области не было, сообщает издание "Мой город".
Исследования патологического материала от 31 декабря 2024 года показали положительный результат на пастереллез. Гибель птиц в ТОО "Агрофирма АКАС" составила 126 000 голов. По решению акима сельского округа Байконыс района Байтерек 31 декабря на территории птицефабрики ввели ограничительные мероприятия", - приводит издание сообщение управления ветеринарии ЗКО.
На территории птицефабрики яйца утилизировали (сожгли) вместе с тушами павших птиц. В птицеводческих помещениях провели механическую очистку и дезинфекцию.
Отмечается, что чаще всего пастереллезом птиц заболевает молодняк гусей, уток и кур.
23.01.2025, 14:34 29156
ДТП с участием сразу 19 автомобилей произошло в Карагандинской области
Предварительная причина аварии - несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции
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Караганда. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу 19 автомобилей столкнулись на трассе Екатеринбург - Алматы в Карагандинской области, сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
Сегодня в 12.30 на 1630-м километре трассы Екатеринбург - Алматы между Карагандой и Балхашом произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
Предварительная причина ДТП - несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.
По данным нацкомпании, движение на данном участке было открыто сегодня в 10.30 после улучшения погодных условий. Движение организовано под сопровождением сотрудников полиции Карагандинской области и "КазАвтоЖола". При этом отмечается, что участники массового ДТП не участвовали в колонном движении.
В ДП Карагандинской области сообщили, что в результате ДТП с различными травмами в медицинское учреждение доставлено 6 человек.
Напомним, в начале января массовое ДТП с участием 95 автомобилей произошло в Акмолинской области.
23.01.2025, 11:01 33416
Пожар произошел в парке аттракционов Шымкента
Общая площадь пожара составила 230 кв. м
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Шымкент. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории парка аттракционов, сообщает пресс-служба ведомства.
ЧП произошло в Аль-Фарабийском районе на проспекте Тауке хана. Загорелись игровые автоматы, затем огонь перекинулся на кровлю и два офисных помещения двухэтажного здания ресторанного комплекса.
Общая площадь пожара составила 230 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Ранее в Петропавловске произошел пожар на стадионе.
22.01.2025, 19:20 53031
В Абайской области автобус перевернулся на трассе в метель
Фото: МЧС РК
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Семей. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 22 января, в Аягозском районе на территории Карагашского сельского округа на 736-м км автодороги Караганда - Аягоз - Богаз пассажирский автобус, следовавший из Акжара в Алматы, перевернулся, сообщает перс-служба МЧС РК.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и воинской части 15701 МО. Совместными усилиями проведена эвакуация 10 пассажиров. Все пассажиры были доставлены в Аягоз и размещены в пункте обогрева.
Ранее МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями.
22.01.2025, 15:31 59896
Тысячи домов остались без газа из-за повреждения трубы
Автомобиль въехал в газовую трубу в Карасайском районе
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Конаев. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Карасайском районе Алматинской области автомобиль повредил газовую трубу, в результате 3 тысячи домов остались без газоснабжения.
Как сообщили в акимате Карасайского района, сегодня на улице Керимбекова в селе Жамбыл-2 произошло ДТП, из-за которого была повреждена газовая труба. В результате от газоснабжения были отключены 3 тысячи абонентов в селах Жамбыл-2 и Улан.
На месте работают специалисты ТОО "АлматыГазсервисХолдинг" и МИО. Ведутся восстановительные работы.
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