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Пятерых школьников сбил водитель в Алматинской области

26.11.2022, 12:41 9646
Конаев. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на автодороге Алматы - Шелек - Хоргос водитель автомашины Lexus сбил пятерых школьников, сообщает Polisia.kz
 

25 октября около 19.50 28-летний водитель автомашины Lexus, следуя по автодороге Алматы - Шелек - Хоргос в восточном направлении, вблизи села Арман допустил наезд на пешеходов", - проинформировали в полиции Алматинской области.

 
В результате ДТП пятеро несовершеннолетних пострадавших были госпитализированы в больницу.
 
Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неположенном для этого месте.
 
В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.
 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области 12-летний ребенок погиб под колесами авто.

 

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Смертельное ДТП с автобусами в Караганде: медики рассказали о состоянии пострадавших

25.11.2022, 14:44 28556
Смертельное ДТП с автобусами в Караганде: медики рассказали о состоянии пострадавших
Фото: telegram/ekarkz
Караганда. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде после смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
 

Благодаря четкой работе ситуационного центра тяжелые больные были распределены между стационарами. Начаты противошоковые реанимационные мероприятия в условиях операционной. На данный момент состояние больных тяжелое. Проводится интенсивная терапия", - цитирует Zakon.kz руководителя травматологического центра многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова Берика Тулеубаева.

 
Между тем в департаменте полиции Караганды сообщили, что участок дороги, где произошла авария с участием двух автобусов, был посыпан песком и солью, чтобы избежать обледенения.
 
Все обстоятельства ЧП выясняет следственная группа, сообщает ekaraganda.kz.
 
 
Напомним, в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия.
 

На месторождении Жанатас началась забастовка горняков

25.11.2022, 14:21 29766
На месторождении Жанатас началась забастовка горняков
Фото: кадр из видео
Тараз. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На карьере по добыче фосфоритов в Жанатасе Жамбылской области началась забастовка. Горняки требуют повышения зарплаты.
 
В Telegram-паблике агентства ElMedia, опубликовавшем видео с бастующими, напомнили, что месторождение является поставщиком продукции на завод ТОО "Казфосфат", принадлежащий сыновьям Нурлана Нигматулина - Нурхану и Нуржану Нурлановым.
 
Это уже второй конфликт на этой неделе. В среду сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста из-за оскорблений со стороны российского менеджера.
 

Возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник управления по цифровой трансформации позволил себе грубые высказывания в адрес коллег", - проинформировали в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области.

 
В тот же день менеджер извинился перед коллегами и был освобожден от занимаемой должности.

 

В Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, есть погибший

25.11.2022, 10:33 32891
В Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, есть погибший
Фото: telegram / ekarkz
Караганда. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 25 ноября, в Караганде столкнулись два маршрутных автобуса, сообщается об одном погибшем.
 
ДТП произошло в начале десятого утра на мосту ДСК. Столкнулись два маршрутных автобуса №№ 41 и 146, информирует издание "Вечерняя Караганда".

 
По данным издания, водитель 41-го автобуса скончался на месте. 15 пассажиров и водитель 146-го маршрута доставлены в больницу.
 
Оба автобуса принадлежат третьему автопарку.


 

В Астане 11-летний мальчик спустился к реке за котенком и чуть не погиб

24.11.2022, 20:17 41236
В Астане 11-летний мальчик спустился к реке за котенком и чуть не погиб
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница столицы Елена Шелестюк прогуливалась в районе спорткомплекса "Алатау", когда заметила в реке ребенка в ярко-красной шапке, сообщает Polisia.kz.
 
Женщина рассказала, что, так как не умеет плавать, она выбежала на дорогу, чтобы остановить машину и попросить помощи. Затем вместе с неравнодушными водителями удалось вытащить мальчика из реки. Ребенка сразу же отвезли в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
 
Установлено, что несовершеннолетний, выйдя после тренировки, пошел домой вдоль реки Акбулак. Внимание ребенка привлек котенок, который сидел на льду. Мальчик спустился к нему и наступил на тонкий лед, который мгновенно треснул, и ребенок оказался в воде.
 

Асфальт провалился под автобусом в Алматы

24.11.2022, 16:36 44126
Асфальт провалился под автобусом в Алматы
Фото: Instagram/kris.p_kz
Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в микрорайоне Мадениет автобус провалился в яму в асфальте, образовавшуюся на обочине.
 
Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в Instagram-паблике kris.p_kz.
 

Доброе утро. Опубликуйте, пожалуйста, что творится у нас (Рахат), Алатауский район. Все проваливается. Никогда не делали дороги, только латали, и то так себе. И то только тогда, когда кто-то приезжает выше, начинают латать! У нас даже обочины нет ходить, все провалилось. Машины и автобусы разъехаться не могут", - сообщают очевидцы.

 
Аварию прокомментировали в управлении энергетики акимата Алматы.
 

По заказу управления подрядной организацией ТОО "Связьстроймеханизация" в 2019 году завершены строительно-монтажные работы по строительству магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. Рахат Мадениет. В настоящее время силами подрядной организации ведутся работы по засыпке образовавшихся после обильных осадков провалов и ям на основании гарантийных обязательств", - заявили в организации.

 

Аркалык накрыло черным дымом из-за аварии на ТЭЦ

24.11.2022, 15:56 45056
Аркалык накрыло черным дымом из-за аварии на ТЭЦ
Фото: кадр из видео
Аркалык. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аркалык накрыло густым смогом из-за аварии на новой ТЭЦ. На видео, выложенном в соцсетях, видно, как из трубы идет черный дым.
 

Произошел хлопок в топке водогрейного котла № 5. В результате обрушилась его обмуровка. Жертв и пострадавших нет, остальное оборудование и здания уцелели. В работе - второй водогрейный и три паровых котла. Тепло и вода в город подаются без перебоев", - сообщает "Хабар 24".

 
Причины случившегося выясняет комиссия. На месте также работают представители завода - изготовителя отопительного оборудования.
 
Новую ТЭЦ ввели в эксплуатацию в прошлом году. В отличие от старой она работает на угле. Проект обошелся бюджету в 7,5 миллиарда тенге.
 

Никакого риска на сегодняшний день нет. Приедут эксперты, посмотрят, сделают новую обмуровку, после этого котел будет запущен", - заявил замакима Аркалыка Ерлан Раисов.

 
 
Напомним, 7 ноября из-за аварии на ТЭЦ Риддера 22 тысячи жителей остались без тепла. В городе был объявлен режим ЧС. 9 ноября удалось устранить последствия аварии и запустить 2 котлоагрегата. Однако этой же ночью котел № 6 вышел из строя. Аким Риддера накануне перед запуском шестого котла говорил о том, что оборудование на ТЭЦ в плохом состоянии и в любой момент может выйти из строя.
 

Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области

24.11.2022, 09:40 50136
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
Фото: Кадр с видео
Конаев. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Алматы - Кеген - ТЮП 23 ноября произошла дорожная авария, в которой погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы с травмами.

23 ноября около 15.00 50-летний водитель автомобиля «Тойота» на 2-м километре автодороги Алматы - Кеген - ТЮП, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси».

В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель «Тойота» и трое его пассажиров. Четырех человек, находившихся в «Мицубиси», с различными травмами доставили в больницу города Иссыка.

По данному факту в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрировано уголовное производство, назначены все необходимые экспертизы, сообщает Polisia.kz.    

                                                                                                                                           
 

В Кызылорде девочка распылила в школе перцовый баллончик

23.11.2022, 19:50 53741
Кызылорда. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде 22 ноября на номер 102 поступило сообщение из школы об "отравлении неизвестным веществом", сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Из здания школы незамедлительно эвакуировали школьников и учителей. На месте происшествия работали полицейские и медицинские работники. Пострадавших нет.
 
В ходе проверки установлено, что ученица школы случайно распылила перцовый баллончик.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК.
 

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