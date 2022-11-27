Пятерых школьников сбил водитель в Алматинской области

Конаев. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на автодороге Алматы - Шелек - Хоргос водитель автомашины Lexus сбил пятерых школьников, сообщает Polisia.kz
25 октября около 19.50 28-летний водитель автомашины Lexus, следуя по автодороге Алматы - Шелек - Хоргос в восточном направлении, вблизи села Арман допустил наезд на пешеходов", - проинформировали в полиции Алматинской области.
В результате ДТП пятеро несовершеннолетних пострадавших были госпитализированы в больницу.
Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неположенном для этого месте.
В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области 12-летний ребенок погиб под колесами авто.