Система Orphus

Рабочий получил 40-процентные ожоги от неосторожного обращения с паяльной лампой

05.05.2022, 10:00 15211
Рабочий получил 40-процентные ожоги от неосторожного обращения с паяльной лампой
КОКШЕТАУ. 5 МАЯ - Рабочий одного из предприятий Акмолинской области госпитализирован с 40-процентными ожогами, которые он получил на рабочем месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

30 апреля в отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение от инспектора центра оперативного управления Нур-Султана о том, что в городскую больницу доставлен 42-летний житель одного из населенных пунктов Аршалынского района с ожогом более 40% рук и ног. Пострадавший был госпитализирован в палату интенсивной терапии", - сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области.

 
По информации ведомства, мужчина получил производственную травму 30 апреля около 20.00 во время работы на одном из предприятий. 
 
По показаниям пострадавшего, инцидент произошел в результате его неосторожного обращения с паяльной лампой.
 
Начато досудебное производство по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".
 
В настоящее время проводится заключение государственного инспектора труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

новости по теме

В результате пожара в одной из многоэтажек Актобе эвакуировано 60 человек

06.05.2022, 09:21 1751
В результате пожара в одной из многоэтажек Актобе эвакуировано 60 человек
Фото: скриншот из видео в соцсетях
АКТОБЕ. 6 МАЯ - В результате пожара в одной из многоэтажек Актобе эвакуировано 60 человек, спасено - 10 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
5 мая 2022 года в 16.48 поступило сообщение о загорании трех балконов девятиэтажного дома на проспекте Абулхаир хана, 67. 
 

По прибытии к месту вызова было установлено загорание обшивки балкона с 4-го по 9-й этажи. Задействованными силами и средствами в количестве 52 человек и 10 единиц техники пожар полностью потушен за 20 минут на площади 50 квадратных метров. По лестничному маршу эвакуировано 60 человек. Также с помощью пожарной автолестницы спасено 10 человек. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.


 

Двух сестер-школьниц сбили на тротуаре в Шымкенте

05.05.2022, 16:01 10496
Двух сестер-школьниц сбили на тротуаре в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. 5 МАЯ - В Шымкенте водитель легкового автомобиля, пытаясь уйти от столкновения, сбила на тротуаре двух сестер-школьниц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Инцидент произошел 5 мая ранним утром перед шестой поликлиникой на улице Аль-Фараби. Водитель-женщина на Hyundai пыталась избежать столкновения с другим авто, не справилась с управлением и выехала на тротуар. В этот момент на перекрестке ждали зеленого сигнала светофора две школьницы. Автомобиль сбил девочек, а затем врезался в столб. Двух сестер, учениц начальных классов, с различными травмами госпитализировали в детскую больницу в микрорайоне Асар", - сообщает телеканал Otyrar

 
 
В отношении водителя, совершившего ДТП, составили протокол. Обе автомашины водворили на штрафстоянку.
 

В горах Алматы спасли потерявшегося туриста

05.05.2022, 11:52 13866
В горах Алматы спасли потерявшегося туриста
Фото: МЧС РК
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Спасатели Алматы эвакуировали потерявшегося парня из ущелья Кимасар, который отправился в горы, проигнорировав штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В службу спасения Алматы поступил вызов от городского ДЧС о потерявшемся парне в горах, в районе пика Фурманова.
 

Установив месторасположение по геолокации, спасатели обнаружили замерзающего 28-летнего алматинца в 22.30 в ущелье Кимасар. Найденный алматинец в медпомощи не нуждался, был эвакуирован спасателями до города", - сообщили в службе спасения Алматы

 
Выяснилось, что парень отправился в горы, проигнорировав штормовые предупреждения.
 

Молодой человек направился днем в горы один, а когда стемнело, потерял ориентир и не смог найти обратную дорогу", - рассказали спасатели.

 
Служба спасения Алматы обращает внимание жителей и гостей города на объявленное на ближайшие дни штормовое предупреждение от РГП "Казгидромет", об ожидающейся непогоде в горах.
 

В селе Акмолинской области в пожаре погибла семья с двумя детьми

05.05.2022, 11:48 14211
В селе Акмолинской области в пожаре погибла семья с двумя детьми
Фото: ДЧС Алматы
КОКШЕТАУ. 5 МАЯ - В селе Красный Яр в результате пожара погибла молодая семья, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ДЧС Акмолинской области, 5 мая в 03.54 в селе Красный Яр близ Кокшетау на улице Школьной произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома на площади 80 квадратных метров. Загорелась мебель и домашние вещи.
 

На месте пожара обнаружено четыре обгоревших тела - хозяина квартиры и членов его семьи, из них двое детей. Это мужчина 1991 года рождения, женщина 1993 года рождения, девочка 2018 года рождения, мальчик 2018 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

 
Пожар локализован в 04.25 и ликвидирован в 04.50. Причина пожара устанавливается.
 
На место выезжали ДЧС (13 сотрудников и 3 единиц техники), уточняет портал 716.kz.
 

В Алматы пожарные ликвидировали крупный пожар и предотвратили взрыв

05.05.2022, 08:42 16186
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В Алматы пожарные ликвидировали крупный пожар и предотвратили взрыв в промзоне Жетысуского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, 4 мая в 20.10 силы и средства ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу пожара на улице Ангарской, 97а. Открытым пламенем горела автоцистерна с переходом огня на две железнодорожные цистерны с ГСМ. Бала угроза распространения огня на расположенные рядом надземные резервуары.
 

Создалась угроза взрыва, личный состав работал с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах. На месте создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров, для ликвидации применялась пена", - уточнили в ДЧС Алматы.


 
Принятыми мерами в 21.20 достигнута локализация, пожар ликвидирован в 21.51.
 
Сообщается, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить взрыв, отстоять от огня надземные резервуарный парк с ГСМ, состоящий из 10 резервуаров.
 
В ликвидации пожара были задействованы более 100 человек и порядка 30 единиц техники.
 

В Алматы горит цистерна с ГСМ

04.05.2022, 21:21 23756
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 4 МАЯ - 4 мая в 20.10 силы и средства ДЧС Алматы работают по повышенному рангу пожара в Жетысуском районе города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Горит автоцистерна с ГСМ. Есть угроза распространения огня на расположенные рядом цистерны вагонного типа, резервуар. Создалась угроза взрыва, личный состав работает с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах, сообщает пресс-служба ДЧС города. 
 
На месте создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров. Задействовано 28 единиц техники 80 человек личного состава.

Принятыми мерами удалось достичь локализации в 21.20. Площадь пожара уточняется. Оперативные действия направлены на снятие угрозы взрыва и недопущения воспламенения резервуаров.
 
 

В Петропавловске покончил с собой 19-летний студент

04.05.2022, 18:54 25006
В Петропавловске покончил с собой 19-летний студент
Фото: Петропавловск.news
ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 МАЯ - Утром 4 мая стало известно о том, что на территории Петропавловского строительно-экономического колледжа нашли повесившимся 19-летнего студента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В департаменте полиции Северо-Казахстанской области факт подтвердили, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", сообщает Петропавловск.news.
 
Студент родился в районе Магжана Жумабаева, в сентябре 2021 года потерял отца. 
 
18 апреля в Илийском районе Алматинской области 13-летняя девочка, пытаясь собрать лайки в TikTok, сняла видео о желании покончить с собой.
 
8 апреля в Капшагае молодые супруги совершили суицид.
 

Двое детей утонули в оросительном канале в Алматинской области

04.05.2022, 14:57 26651
Двое детей утонули в оросительном канале в Алматинской области
Фото: МЧС РК
АЛМАТЫ. 4 МАЯ - Восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик утонули в оросительном канале, расположенном в Карасайском районе Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По прибытии на место происшествия выяснилось, что из оросительного канала (ширина - 6 метров, глубина - 1,5 метра) родственниками были извлечены тела девочки 2014 года рождения и мальчика 2015 года рождения", - сообщили в пресс-службе МЧС РК. 

 
В ведомстве сообщили, что канал расположен в 300 метрах от дома. Дети, оставшиеся без присмотра взрослых, упали в него и утонули.
 
На месте трагедии работает полиция. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов