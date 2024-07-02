01.07.2024, 09:52 44116
Разрушительный сель в Кыргызстане: казахстанские спасатели прибыли в город Ош
Фото: МЧС РК
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Ош. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели МЧС РК прибыли в город Ош Кыргызстана для эвакуации граждан Казахстана и транспортировки тел погибших на родину.
На борту самолета находятся спасатели РОСО, врачи Центра медицины катастроф и психологи МЧС РК. Кроме того, бортом доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания общим весом 2,7 тонны для пострадавших от селевых потоков жителей Кыргызстана", - сообщили в МЧС РК.
Ранее для координации поисково-спасательных работ в зону ЧС Ноокатского района Ошской области был направлен начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов. В ситуационном центре МЧС РК был создан оперативный штаб, специалисты которого находятся на постоянной связи с МЧС Кыргызстана и посольством.
Под координацией начальника департамента по ЧС ВКО Рашида Блялова в Усть-Каменогорске работает оперативный штаб, на базе которого совместно с МИО родственникам погибших детей оказывают психологическую помощь.
Напомним, 28 июня в Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. По последним данным МЧС КР, в результате ЧП погибли девять человек. Среди погибших есть несовершеннолетние граждане Республики Казахстан.
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02.07.2024, 10:00 4461
В Актау инкассатор похитил деньги и покончил с собой: полиция расследует уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Актау. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау инкассатор похитил деньги, а потом покончил с собой. Полиция проводит следственные мероприятия.
По факту кражи и доведения до самоубийства управлением полиции Актау зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщили в пресс-службе управления полиции Актау.
По данным СМИ, инцидент произошел вчера, 1 июля. Инкассатор похитил 10 млн тенге в отделении банка в 14-м микрорайоне, а потом покончил с собой.
01.07.2024, 11:29 40116
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили спецбортом в Усть-Каменогорск
Фото: акимат ВКО, gov.kz
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Усть-Каменогорск. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области привел к жертвам среди населения и туристов. Среди погибших - дети из Восточного Казахстана. Тела погибших сегодня доставили спецбортом в Усть-Каменогорск.
Два мальчика и две девочки в день трагедии ездили в гости к родственникам в сопровождении матерей. Сель, сошедший в туристической зоне, унес жизни маленьких казахстанцев, и это стало трагедией для всех жителей региона. Сегодня тела погибших доставили спецбортом в Усть-Каменогорск. В акимате Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб для оказания помощи родственникам детей, в который вошли специалисты всех служб региона", - сообщили в пресс-службе акимата ВКО.
Местные исполнительные органы взяли на себя организацию и проведение похорон.
Напомним, 28 июня в Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. По последним данным МЧС КР, в результате ЧП погибли девять человек.
30.06.2024, 14:48 78591
Разрушительный сель в Кыргызстане: найдены тела еще двух несовершеннолетних казахстанцев
Фото: МЧС КР
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане найдены тела еще двух детей - граждан Казахстана, ранее пропавших в результате схода селя, сообщает Министерство иностранных дел РК.
В настоящее время при содействии местных властей в ускоренном режиме оформляются документы и проводятся необходимые процедуры. Казахстанские дипломаты оказывают максимальную помощь родным погибших", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве заверили, что ближайшее время бортом МЧС Казахстана тела всех четверых погибших детей будут доставлены на родину.
Также, по данным kabar.kg, ранее спасатели обнаружили тело женщины.
Напомним, в Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. Вчера стало известно, что среди погибших в результате селя в Кыргызстане есть несовершеннолетние граждане Республики Казахстан.
29.06.2024, 19:42 111586
Разрушительный сель в Кыргызстане: погибли двое несовершеннолетних казахстанцев Дополнено
Фото: kabar.kg
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Бишкек. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Среди погибших в результате разрешительного селя в Кыргызстане есть несовершеннолетние граждане Республики Казахстан, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.
По предварительным данным МЧС Кыргызстана, среди погибших есть несовершеннолетние граждане Казахстана. Тела двух детей уже обнаружены, ведутся поиски еще двоих", - проинформировали в МИД.
В настоящее время на месте стихийного бедствия работают спасательные службы Кыргызстана. Казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с местными властями.
Нашим посольством в Кыргызстане родственникам погибших детей оказывается вся необходимая помощь. Данная трагедия на особом контроле у Министерства иностранных дел РК", - добавили в ведомстве.
В связи с происшествием состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, в ходе которого были обсуждены обстоятельства чрезвычайного происшествия и взаимодействия соответствующих государственных органов обеих стран.
Дополнено 29.06.2024, 20.22
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос направления воздушного судна в город Ош для транспортировки тел.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане сошел сель. По сведениям местных жителей, погибли пять человек.
29.06.2024, 12:15 125586
В Костанайской области нашли тело пропавшей девушки
Девушке было 16 лет
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Костанай. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Костанайской области обнаружила тело пропавшей два дня назад девушки, сообщает региональное издание "Наша газета".
Дарья Тайронина 2008 года рождения ушла из своего дома в поселке Аулиеколь 26 июня и пропала. Поисками подростка два дня занималась полиция и волонтеры. Стало известно, что девушку нашли мертвой", - пишет региональное СМИ.
В пресс-службе департамента полиции области изданию рассказали, что по факту обнаружения тела подростка возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось об обнаружении тела пропавшей девушки в Семее, сейчас ведутся поиски ее брата.
28.06.2024, 20:20 154111
В Алматы жители Турксибского района остались без электричества
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Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы жители Турксибского района остались без электричества, передает корреспондент агентства.
В Турксибском районе с 14.00 отключили свет. Отключения в нашем районе - регулярное явление, свет выключают еженедельно. Как только начинается жаркий летний сезон, так начинаются проблемы со светом", - заявила местная жительница Екатерина П.
Она подчеркнула, что в Алматы давно пора менять всю систему подачи электричества, так как она не выдерживает нагрузок от современной техники и с наступлением жары начинаются бесконечные аварии.
Куда уходит бюджет города? Наверное, все уходит на замену бордюров и тротуарной плитки", - добавила алматинка.
Напомним, в прошлом году жители Алматы были обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города. Тогда в Алматы наблюдалась аномальная жара.
На днях микрорайон Нур Алатау в очередной раз отключили от электроснабжения.
28.06.2024, 16:29 158771
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда их здоровью: следствие затягивается
Фото: polisia.kz
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Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Отец одного из пострадавших заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия по делу о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда их здоровью, передает корреспондент агентства.
Следствие до сих пор идет. Дело волокитится. Группа подозреваемых до сих пор находится на свободе", - заявил мужчина.
По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Следственные действия не проводятся. Дело передано уже третьему по счету следователю УП Бостандыкского района. Никаких разумных объяснений подобному положению дел найти не удается", - добавил отец пострадавашего.
Напомним, в прошлом году в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
28.06.2024, 12:33 161121
Сразу четыре энергоблока вышли из строя на Экибастузской ГРЭС-1
Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начал расследование технологического нарушения
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Экибастуз. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана сообщили об отключении сразу четырех энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1.
Согласно сообщению Минэнерго, 28 июня в 5.24 произошло технологическое нарушение в ТОО "Экибастузская ГРЭС-1".
Были остановлены энергоблоки №№ 2, 3, 4, 7. Станция снизила генерацию с 2080 МВт до 320 МВт. В настоящее время в работе энергоблоки №№ 2, 4, 8. Генерация станции составляет 971 МВт. Ведутся пусковые операции по включению остальных блоков", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что отключения электричества у потребителей не было.
Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начал расследование технологического нарушения.
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