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Самолет "Эйр Астаны" совершил вынужденную посадку в Москве

28.06.2019, 11:23 9964
Москва. 28 июня. Kazakhstan Today - Самолет авиакомпании "Эйр Астана" направлением Лондон - Нур-Султан совершил вынужденную посадку в Москве, передает Kazakhstan Today.
 

Самолет, выполнявший 27 июня рейс КС 942 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению Лондон - Нур-Султан, в связи с отказом одного из двух генераторов при неработающей ВСУ (вспомогательной силовой установке), выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в 00.18 по московскому времени", - сообщили в Комитете гражданской авиации. 

 
По информации ведомства, посадка прошла в штатном режиме. В настоящее время ведётся поиск и устранение неисправности. 
 

Все 93 пассажира вывезены на дополнительном рейсе Москва - Нур-Султан сегодня в 09.50 по московскому времени", - сообщили также в КГА.

 
Как сообщалось ранее, летевший из Санкт-Петербурга в Алматы самолет "Эйр Астаны" вынужденно приземлился в Москве.
 
Самолет сообщением Ташкент - Алматы совершил вынужденную посадку в Шымкенте.
 
Летевший из Нур-Султана в Москву самолет "Эйр Астаны" вернулся в аэропорт вылета из-за повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя.
 

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