Самолет сообщением Ташкент - Алматы совершил вынужденную посадку в Шымкенте

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Самолет авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс сообщением Ташкент - Алматы, совершил вынужденную посадку в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.
Самолет, выполнявший 22 июня рейс КС 128 по направлению Ташкент - Алматы, в связи с проблемой системы герметизации выполнил посадку в аэропорту Шымкента в 16.15 по алматинскому времени. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту в соответствии с процедурами безопасности.
В настоящее время ведётся поиск и устранение неисправности. Пассажиры будут вывезены регулярным рейсом Шымкент - Алматы в 22.40", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что летевший в Амстердам самолет "Эйр Астаны" совершил вынужденную посадку в Минске. Также самолёт Air Astana совершил вынужденную посадку в Актау.
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