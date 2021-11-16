Самолет совершил вынужденную посадку в Актау из-за пьяной пассажирки

Авиарейс сообщением Нур-Султан - Шарм-Эль-Шейх пришлось посадить в аэропорту Актау из-за 59-летней жительницы столицы, которая, злоупотребив алкогольными напитками, нарушала правила поведения на воздушном судне. Правонарушительница вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировала", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.
По его словам, в Актау гражданка по акту командира воздушного судна была передана сотрудникам Линейного отдела полиции для принятия мер.
Транспортные полицейские составили в отношении женщины административные протоколы по части 1 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по части 1 статьи 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне)", - добавил полковник полиции.