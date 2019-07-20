Система Orphus

Семейную пару спасли из пожара в частном доме в Алматы

19.07.2019, 09:17 18739
Семейную пару спасли из пожара в частном доме в Алматы
Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - В Ауэзовском районе Алматы горел частный дом, передает Kazakhstan Today.
 
Сообщение о пожаре поступило в 22.38, а в 22.46 к месту вызова прибыли первые пожарные расчеты.
 

Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. В ходе тушения пожара спасена семейная пара. Локализация пожара достигнута в 23.40. Пожарными предотвращено распространение огня на близлежащие жилые дома. Быстрому распространению пожара способствовала внезапная вспышка неустановленного происхождения", - прокомментировала официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

 
По ее информации, в 23.49 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 450 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая