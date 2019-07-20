Семейную пару спасли из пожара в частном доме в Алматы

Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - В Ауэзовском районе Алматы горел частный дом, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в 22.38, а в 22.46 к месту вызова прибыли первые пожарные расчеты.

Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. В ходе тушения пожара спасена семейная пара. Локализация пожара достигнута в 23.40. Пожарными предотвращено распространение огня на близлежащие жилые дома. Быстрому распространению пожара способствовала внезапная вспышка неустановленного происхождения", - прокомментировала официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, в 23.49 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 450 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.





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