Пожар на складе в Алматы потушен - ДЧС (ВИДЕО)

Пожар ликвидирован в 14.49. Его площадь составила 450 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
Напомним, 18 июля, в 07.45, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, улица Омарова, 12-в/1. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 07.53. Силы и средства наращивались по повышенному номеру. По предварительной информации в складе находятся 200 тонн лакокрасочных изделий.
В борьбе с огнем были задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолеты АО "Казавиаспас" и "Службы спасения города Алматы", оборудованные водосливными устройствами для тушения пожара.
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