Пожар на складе в Алматы потушен - ДЧС (ВИДЕО)

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - В ДЧС Алматы сообщили, что пожар на складе лакокрасочных изделий в Алматы удалось ликвидировать, передает Kazakhstan Today.

Пожар ликвидирован в 14.49. Его площадь составила 450 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.





В борьбе с огнем были задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолеты АО "Казавиаспас" и "Службы спасения города Алматы", оборудованные водосливными устройствами для тушения пожара.

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