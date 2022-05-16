КОСШЫ. 15 МАЯ - Семилетняя девочка задохнулась в печи в городе Косшы Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
14 мая в дежурную часть отдела полиции города Косшы поступило телефонное сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что в городе Косшы наступила смерть малолетней девочки 2015 года рождения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
В ходе проверки установлено, что 14 мая в обеденное время дети, 2015 и 2014 годов рождения, во время игры залезли в печь, дверь которой захлопнулась с обратной стороны, отчего они не смогли выбраться.
В результате малолетняя жительница города Косшы 2015 года рождения скончалась на месте. Назначена экспертиза. Малолетняя девочка 2014 года рождения госпитализирована в детскую городскую больницу города Нур-Султана с диагнозом "гипоксия тяжелой степени", - добавили в департаменте.