Семья из трех человек погибла при падении машины в болото в Алматинской области

Фото: instagram / kris_p_tdk

ТАЛДЫКОРГАН. 15 НОЯБРЯ - В Алматинской области автомобиль Skoda Superb упал в болото. В результате погибла семья из трех человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пост об исчезновении целой семьи появился сегодня в паблике kris_p_tdk в Instagram. Сообщалось, что они выехали из Алматы в Уштобе и накануне вечером, примерно в 19.00, перестали выходить на связь.

Позднее появилось второе сообщение о том, что автомобиль попал в ДТП.

Машину обнаружили в болоте по трассе в сторону Уштобе. Машина лежала в болоте, перевёрнутая на крышу. Большая трагедия для всех!" - говорится в сообщении.