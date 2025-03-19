Семья из трех человек застряла в снегу на плато Ассы

В медицинской помощи спасенные не нуждались

Фото: ДЧС Алматинской области

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Конаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Семью из трех человек вызволили из снежного перемета на плато Ассы, - Семью из трех человек вызволили из снежного перемета на плато Ассы, сообщили в ДЧС Алматинской области.





По информации ДЧС, ночью поступила информация о пропаже трех человек, которые 15 марта из Алматы выехали в сторону Бартогайского водохранилища.





Поисковая группа разделились на две группы. Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, добравшись до Бартогайского водохранилища обследовали окрестности, после чего выдвинулась в сторону Чарынского каньона.





Вторая группа направилась в сторону платы Ассы, где и нашли пропавшую семью. Как выяснилось спасенные застряли в снежном перемете, в медицинской помощи они не нуждались.





Для поиска были привлечены 21 человек личного состава МЧС, БПЛА и кинологический расчет.



