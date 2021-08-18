Семья погибла в ДТП в Актюбинской области

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АКТОБЕ. 17 АВГУСТА - Отец, мать и двое детей погибли в ДТП в Актюбинской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе областной дорожной полиции, смертельная авария произошла 16 августа, в 19.15, на автодороге Самара - Шымкент вблизи посёлка Калабай Иргизского района.

39-летний водитель автомашины Nissan X-Trail выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовой автомашиной Volvo FH460. В результате ДТП водитель автомашины Nissan X-Trail, его 40-летняя супруга и 11-летний сын от полученных травм скончались на месте ДТП. Ещё двое детей: 5-летний сын и 10-летняя дочь были доставлены в ЦРБ Иргизского района, где 5-летний сын скончался. Начато досудебное расследование".

В полиции подчеркнули, что одно из лидирующих мест среди причин ДТП занимает выезд на полосу встречного движения.

Напоминаем всем водителям: прежде чем начать обгон, обязательно убедитесь в том, что полоса движения, на которую вы собираетесь выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона вы не создадите помех другим участникам дорожного движения. Призываю всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности на проезжей части", - сообщил начальник департамента Атыгай Арыстанов.

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