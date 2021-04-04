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Школьник погиб от удара током в Жамбылской области

03.04.2021 12718
ТАРАЗ. 3 АПРЕЛЯ - В Жамбылской области 14-летнего школьника убило током. Трагедия произошла на станции Отар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", два двоюродных брата приехали из Алматы в село погостить у бабушки. Подростки отправились на станцию и стали играть на крыше грузового поезда. От сильного удара током 14-летний школьник получил 70% ожогов тела и скончался в Центральной больнице Кордайского района. По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. 
 

Состояние второго подростка удовлетворительное. Сейчас он получает лечение в Алматы. В социальных сетях и мессенджерах появилось видео, которое не имеет абсолютно никакого отношения к происшествию в селе Отар. Потому что на месте происшествия не установлены никакие внешние видеокамеры. Родители погибшего подростка просят не распространять недостоверное видео", - прокомментировал руководитель отдела внутренней политики Кордайского района Нурболат Сатымкулов.

 

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