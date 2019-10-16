В Актау школьник погиб, упав с высотного дома

Актау. 15 октября. Kazakhstan Today - Ученик девятого класса одной из школ Актау погиб, упав с высотного дома, передает Kazakhstan Today.

Происшествие случилось ранним утром в доме №37 в 6-м микрорайоне Актау.

В 05.04 на пульт диспетчера 103 поступил вызов по адресу: 6-й микрорайон, дом 37. По приезде бригады скорой медицинской помощи медики констатировали биологическую смерть подростка мужского пола азиатской национальности. У мальчика диагностированы травмы, несовместимые с жизнью, предположительно, подросток упал с девятого этажа", - рассказали порталу Lada.kz в пресс-службе управления здравоохранения региона.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Погибший учился в девятом классе.





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