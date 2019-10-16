В Актау школьник погиб, упав с высотного дома

Происшествие случилось ранним утром в доме №37 в 6-м микрорайоне Актау.
В 05.04 на пульт диспетчера 103 поступил вызов по адресу: 6-й микрорайон, дом 37. По приезде бригады скорой медицинской помощи медики констатировали биологическую смерть подростка мужского пола азиатской национальности. У мальчика диагностированы травмы, несовместимые с жизнью, предположительно, подросток упал с девятого этажа", - рассказали порталу Lada.kz в пресс-службе управления здравоохранения региона.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Погибший учился в девятом классе.
Казахстан вошел в число лидеров по самоубийствам среди детей и подростков в Европейском регионе. По данным МОН РК, по сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение суицидов среди детей на 6,6%. Президент РК поручил заняться этой проблемой в своем послании народу Казахстана.
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