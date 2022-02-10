Скончались трое детей, лечившихся в детской больнице Атырау

Фото: pexels.com
Двое детей находились в Атырауской областной детской больнице, один случай произошел в центре "Ана мен бала" Нур-Султана. Отметим, что первый ребенок находился на лечении в областной инфекционной больнице и по причине тяжести состояния 14 декабря был переведен в областную детскую больницу. Лечился в этой больнице 24 дня, состояние стабилизировалось. Ранее он потерял сознание из-за обострения болезни. Позже из Нур-Султана были вызваны специалисты и санитарная авиация, мы отправили ребенка в центр столицы. Спустя пять дней он скончался. Основной диагноз - острая кишечная инфекция, ее осложнения и недостаточная работа почек", - цитирует Нуркабыла Айтмухамбетова ATPress.kz.
По словам руководителя больницы, второй ребенок также был доставлен в больницу с осложнениями.
Ребенка сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи оперативно отреагировали и провели соответствующее лечение. При поступлении в больницу у него были очень острые боли", - сказал он.
Как сообщил Нуркабыл Айтмухамбетов, третий ребенок попал в больницу с травмами, ожогами.
В ходе лечения его состояние резко ухудшилось, он был доставлен в реанимационное отделение, где и находился. Если говорить о причине, бывают разные фазы ожога. В связи с ухудшением свертываемости крови лечение, которое мы проводили, также оказалось безрезультатным. Отметим, что и в этом случае мы обратились за консультацией к специалистам столичного центра "Ана мен бала". Мы полностью выполнили свою работу", - сказал директор Атырауской областной детской больницы.