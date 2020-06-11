Актобе. 10 июня. Kazakhstan Today - В Центральной районной больнице в городе Алга Актюбинской области скончался шестой пострадавший в ДТП на трассе Актобе - Астрахань - женщина 1993 года рождения, передает Kazakhstan Today.

В ЦРБ скончалась еще одна участница ДТП - девушка 1993 года рождения. Таким образом, в ДТП погибли 6 человек, все они находились в автомашине "Лада-Ларгус". Погибли водитель 1974 года рождения, пассажир 1969 года рождения и 4 женщины-пассажирки - 1971, 1981, 1984, 1993 года рождения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

По информации полиции, водитель автомашины "Тойота-Ипсун", житель города Алга, после оказания медицинской помощи водворен в ИВС.

24-летний водитель автомашины "Тойота-Ипсун" с учетом в Республике Армения, ранее, в 2019 году, лишенный водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на три года, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Лада-Ларгус" под управлением 46-летнего водителя.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет", - рассказали в полиции.

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