Смотровая площадка обрушилась из-за размыва на Сергеевском водохранилище в СКО (ВИДЕО)21.04.2017
Происшествия 10:33
Петропавловск. 21 апреля. Kazakhstan Today - Смотровая площадка обрушилась из-за размыва на Сергеевском водохранилище в СКО. Видео разрушения делятся пользователи соцсетей, передаёт корреспондент агентства.
"Произошел обвал Смотровой площадки на Сергеевском водохранилище. В результате высокого уровня воды произошел смыв мягкого грунта. Такое наблюдаем впервые за почти 50 лет эксплуатации. Планировалось провести работы по укреплению основания смотровой площадки после прохождения паводка", - говорится в комментарии к видео в "Одноклассниках" сообщества "Петропавловск".
Между тем ранее в ДЧС региона сообщили, что обрушение смотровой площадки никак не повлияет на работу водохранилища.