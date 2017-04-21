Петропавловск. 21 апреля. Kazakhstan Today - Смотровая площадка обрушилась из-за размыва на Сергеевском водохранилище в СКО. Видео разрушения делятся пользователи соцсетей, передаёт корреспондент агентства.

"Произошел обвал Смотровой площадки на Сергеевском водохранилище. В результате высокого уровня воды произошел смыв мягкого грунта. Такое наблюдаем впервые за почти 50 лет эксплуатации. Планировалось провести работы по укреплению основания смотровой площадки после прохождения паводка", - говорится в комментарии к видео в "Одноклассниках" сообщества "Петропавловск".

Между тем ранее в ДЧС региона сообщили, что обрушение смотровой площадки никак не повлияет на работу водохранилища.

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