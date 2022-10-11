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Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в ЗКО

10.10.2022, 15:47 16686
Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в ЗКО
Фото: Polisia.kz
Уральск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 

7 октября в отдел полиции Бурлинского района поступило сообщение о наличии снаряда в подвале одного из домов. Его обнаружила местная жительница, когда зашла в подвальное помещение, чтобы перетащить ненужные вещи. Как снаряд оказался в подвале, полицейским выяснить не удалось", - сообщает Polisia.kz. 

 
На место прибыли сотрудники УТВ ДП ЗКО, которые извлекли боеприпас и уничтожили его на безопасном расстоянии от населенных пунктов.
 

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Тело одного из пропавших в Акмолинской области рыбаков обнаружили спасатели

11.10.2022, 17:51 1326
Тело одного из пропавших в Акмолинской области рыбаков обнаружили спасатели
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Астанинском водохранилище найдено тело одного из пропавших рыбаков, поиски второго рыбака продолжаются, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
 
Двое мужчин, 1972 и 1975 года рождения, пропали вчера на Астанинском водохранилище при ловле рыбы на моторной лодке при неизвестных обстоятельствах. Оба жители Темиртау.
 
На поисково-спасательные работы были отправлены шесть человек личного состава ДЧС, двое полицейских, волонтеры и плавсредства, одно из которых оборудовано эхолотом.
 
В настоящее время ведутся поиски второго мужчины.
 
В ДЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при ловле рыбы, основные из них - не рыбачить в нетрезвом состоянии и надевать спасательные жилеты.
 

В Актау произошло ДТП с участием полицейской машины

11.10.2022, 13:37 4806
В Актау произошло ДТП с участием полицейской машины
Фото: polisia.kz
Актау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау ночью 10 октября на перекрестке между 11-м и 12-м микрорайонами произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины, направлявшейся на вызов, сообщает Polisia.kz.
 

Водитель автотранспорта газель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковой автомашиной Nissan Maxima", - проинформировали в полиции.

 
В результате ДТП пятеро пострадавших, в том числе три сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Nissan Maxima были доставлены в областную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
 
На водителя служебного автотранспорта составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

 
Ранее сообщалось, что в столице водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции.
 

Массовая драка подростков произошла в Мангистауской области

11.10.2022, 13:12 5376
Актау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Шетпе Мангистауской области рядом с железнодорожным вокзалом произошла массовая драка подростков, сообщает Polisia.kz.
 
Видео инцидента появилось в социальных сетях.
 

Видео было снято 8 октября текущего года около 22.00 рядом с железнодорожным вокзалом села Шетпе. Установлена личность 18 подростков в возрасте 16-17 лет, которые вместе с родителями были доставлены в отдел полиции", - проинформировали в полиции.

 
Отмечается, что по данному факту никаких жалоб и заявлений не поступало.
 
Законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 2 статьи 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей). Также с каждым из них проведена профилактическая беседа.

Внимание! 18+! Видеоматериал содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Кентау драка подростков закончилась убийством.
 

В Алматы водитель пассажирского автобуса врезался в жилой дом, есть пострадавшие

11.10.2022, 08:16 7751
В Алматы водитель пассажирского автобуса врезался в жилой дом, есть пострадавшие
Фото: Polisia.kz
Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на улице Кудерина произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник управления дознания департамента полиции города Алматы Олжас Шарипов.
 

10 октября в 18.00 водитель автобуса Yutong 141-го маршрута, обслуживаемый частным перевозчиком ТОО "Олжас LTD", следуя по улице Кудерина в южном направлении, не справившись с управлением, выехал с проезжей части и допустил наезд на препятствие - жилой дом. В результате ДТП пострадал сам водитель и шесть его пассажиров", - сообщает Polisia.kz.

 
По словам Олжаса Шарипова, по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 345, часть 2, УК РК.
 

В Шымкенте в ванной частного дома нашли тело подростка

10.10.2022, 19:49 13531
В Шымкенте в ванной частного дома нашли тело подростка
Фото: OTYRAR
Шымкент. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В населенном пункте Маятас Енбекшинского района в ванной комнате частного дома обнаружили тело подростка.
 
Из службы скорой медицинской помощи в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Шымкент сообщение о несчастном случае поступило 10 октября в 06.30, сообщает OTYRAR.
 
Причина гибели подростка 2011 года рождения устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

В Шымкенте по вине водителя внедорожника погибли мать с дочерью

10.10.2022, 13:52 17761
Шымкент. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель внедорожника насмерть сбил 43-летнюю женщину с 16-летней дочерью на пешеходном переходе в Шымкенте.
 
Трагедия произошла сегодня около 10 часов утра на пешеходном переходе на улице Толеметова, сообщает Otyrar.kz.
 
 
Переходивших дорогу по пешеходному переходу сбил 24-летний водитель Mitsubishi Pajero.
 
От сильного удара мать и дочь отбросило на 20 метров. От полученных травм обе скончались на месте.
 
Полицейские проводят расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

За сутки пожарные ВКО совершили более 57 выездов

10.10.2022, 10:19 19666
За сутки пожарные ВКО совершили более 57 выездов
Фото: instagram/shygysqaz_tjd
Усть-Каменогорск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Всю ночь в Восточном Казахстане боролись с загораниями травы и пожарами. За сутки подразделениями ДЧС области совершено более 57 выездов.
 

В тушении также задействованы силы и средства местных исполнительных органов, организаций, крестьянских хозяйств. Всего более 120 единиц техники и порядка 700 человек, из них: ДЧС ВКО, МИО, лесных учреждений, Национальной гвардии, министерства обороны РК, вертолет МИ-8 акимата ВКО", - информирует пресс-служба ДЧС ВКО.

 
В Зайсанском, Глубоковском, Уланском районах, в том числе районе Алтай и городе Усть-Каменогорске, огонь локализован. При этом уже ликвидированы пожары в Уланском районе в селе Герасимовка и на участке Борсак Каменского сельского округа, районе Алтай в Серебрянске и в городе Усть-Каменогорске на улице Машиностроителей (район Согра), уточняют спасатели.

 
Продолжается работа с загоранием в Курчумском районе в 14 километрах от села Ушбулак на территории Пугачевского лесничества и Маралдинского сельского округа. Площадь устанавливается.
 
Предварительная площадь пожаров в регионе составила более 2000 гектаров.
 
Как отмечают специалисты ДЧС ВКО, основной процент загораний травы и пожаров на территории жилых и дачных домов был вызван жаркой и сухой погодой, стоящей в регионе, нарушением элементарных правил пожарной безопасности. Ситуацию с тушением огня усложнял сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
 

 

В Усть-Каменогорске произошел пожар на территории маслозавода

10.10.2022, 09:16 20646
Усть-Каменогорск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске на территории маслозавода произошел пожар. Ориентировочная площадь пожара составила 150 квадратных метров.
 

В Усть-Каменогорске на улице Путевая произошел пожар на территории маслозавода. На момент прибытия пожарных подразделений ДЧС ВКО горели деревянные конструкции кровли котельной, цеха, 2 бункера c шелухой подсолнечника объемом 40 кубометров и 70 кубометров. Работа огнеборцев происходила по повышенному рангу вызова", - сообщили в ДЧС ВКО.

 
На тушение были задействованы 47 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС ВКО.
 
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

 

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