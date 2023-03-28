Собственники ТЭЦ Риддера отказываются передавать ее в коммунальную собственность

Фото: Instagram/akimatridder

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Риддер. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере сохраняется сложная обстановка с подачей тепла. После введенного в городе режима ЧС власти взяли управление станцией на себя, сообщает - В Риддере сохраняется сложная обстановка с подачей тепла. После введенного в городе режима ЧС власти взяли управление станцией на себя, сообщает Noks.kz





Сейчас на АО "Риддер ТЭЦ" постоянно находятся замакима ВКО Ержан Нурбаев и замакима Риддера Мурат Байжуменов. Также контроль за работой станции осуществляет аким города Дмитрий Горьковой.





До сих пор на ТЭЦ работали только два котла - один среднего и один высокого давления. Сегодня был введен в работу еще один котел среднего давления. Температура в теплосети начала подниматься. Завтра планируем запустить еще один котел", - сообщил глава города.





По его словам, чуть больше месяца осталось до конца отопительного сезона. Из-за плохого состояния оборудования это время придется провести в том же режиме - одни котлы будут останавливать на ремонты, другие вводить в работу.





Уже два котла - № 6 и № 2 готовят для проведения капитальных ремонтов. Их остановили и пока не будут запускать в работу.





Сейчас новых владельцев станции, к сожалению, здесь нет. Они решают вопрос с финансированием и параллельно проводят процедуры, проводят закупки и объявляют конкурсы на определение поставщика, кто будет проводить капитальные ремонты. Аким области ставит такую задачу - на четырех котлах провести капитальный ремонт и на двух выполнить текущий", - сообщил Дмитрий Горьковой.





Ориентировочно 10 апреля должен начаться капитальный ремонт шестого и второго котлов. Между тем власти пока не могут решить вопрос с переводом ТЭЦ в коммунальную собственность.





Пока законодательство не дает нам возможности провести эту процедуру, даже в рамках ЧС. Просто так мы не можем забрать станцию - нужно добровольное волеизъявление собственников. Пока они не хотят ее отдавать, хотя сами, к сожалению, ничего не делают, все управление станцией мы взяли на себя. Поэтому пока какого-то решения по переводу АО "Риддер ТЭЦ" в коммунальную собственность не принято, но работа в этом направлении ведется", - пояснил аким города.





Напомним, 24 марта в Риддере был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.





Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.





В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.





17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги. Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария. После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.





23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.



