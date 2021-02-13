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Солдат-срочник внезапно скончался в Карагандинской области

12.02.2021 11179
Солдат-срочник внезапно скончался в Карагандинской области
Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области 18-летний солдат-срочник скоропостижно скончался от менингита, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы регионального командования "Орталык" Национальной гвардии, погибший служил в воинской части 6505. Утром 2 февраля он стал жаловаться на слабость и недомогание и после осмотра, проведенного санитарным инструктором, был доставлен в Центральную городскую больницу города Абая. После госпитализации его состояние резко ухудшилось, рядовой был переведен в отделение интенсивной терапии. Около 11.00 врачи констатировали его смерть.
 

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти военнослужащего явилась острая менингококкемия молниеносной формы. По данному факту проводится следствие. Командование и личный состав регионального командования "Орталык" глубоко скорбят в связи с внезапной смертью рядового Жакыпа Рамазана Мейрамбекулы и выражают искреннее и глубокое соболезнование родным и близким", - цитирует пресс-службу портал NV.kz.

 
В ведомстве добавили, что в подразделении, где проходил службу рядовой, проведены противоэпидемические мероприятия, введен карантин.
 

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