Солдат-срочник внезапно скончался в Карагандинской области

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области 18-летний солдат-срочник скоропостижно скончался от менингита, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы регионального командования "Орталык" Национальной гвардии, погибший служил в воинской части 6505. Утром 2 февраля он стал жаловаться на слабость и недомогание и после осмотра, проведенного санитарным инструктором, был доставлен в Центральную городскую больницу города Абая. После госпитализации его состояние резко ухудшилось, рядовой был переведен в отделение интенсивной терапии. Около 11.00 врачи констатировали его смерть.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти военнослужащего явилась острая менингококкемия молниеносной формы. По данному факту проводится следствие. Командование и личный состав регионального командования "Орталык" глубоко скорбят в связи с внезапной смертью рядового Жакыпа Рамазана Мейрамбекулы и выражают искреннее и глубокое соболезнование родным и близким", - цитирует пресс-службу портал NV.kz .

В ведомстве добавили, что в подразделении, где проходил службу рядовой, проведены противоэпидемические мероприятия, введен карантин.

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